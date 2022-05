Ik groeide als puber op in de jaren 90: naakt was overal te zien, ook op tv

ColumnJournalist Debby Gerritsen duikt in de actualiteit en schrijft drie keer per week over wat haar bezighoudt.

‘De seksuele revolutie in de jaren 70 verliep niet vlekkeloos, maar we waren tenminste niet zo preuts als nu’, schreef een vrouw mij naar aanleiding van de ophef rondom Johan Derksen. We zijn inderdaad preutser geworden. Voor wie daaraan twijfelt, fris ik graag even het geheugen op met de discussie vorig jaar rondom het programma Bloot gewoon. Een programma van de NTR waarin kinderen uit groep 7 en 8 naakte volwassenen het hemd van het lijf konden vragen. Bloot gewoon wilde laten zien dat er lichamen zijn in alle soorten en maten. Een goede zaak, lijkt me. Toch kreeg het programma veel kritiek. De reacties waren alles behalve gewoon: presentator Edson da Graça werd met de dood bedreigd en politici buitelden over elkaar heen van verontwaardiging.

Quote Kent u het legendari­sche programma Sex voor de Buch - aubergine, bruine bonen… tipitent - nog?

Thierry Baudet, zelf niet te beroerd om een naaktfoto van zichzelf aan de rand van een infinitypool de wereld in te slingeren, twitterde: ‘Gadverdamme. De publieke omroep schurkt hiermee aan tegen het promoten van pedofilie. Seksualisering van kinderen. Potloodventerij. Misdadig.’ In diezelfde reflex schoot PVV-leider Geert Wilders vorige maand toen hij uithaalde naar de nationale week van de Lentekriebels, een initiatief om seksuele voorlichting op basisscholen te stimuleren. ‘Laat kinderen toch kinderen blijven! Hou op met die ongein!’ fulmineerde Wilders.

De collectieve verontwaardiging en bekrompenheid verbaasde mij enorm. Ik groeide als puber op in de jaren 90. Een tijd waarin veel minder krampachtig over bloot werd gedaan. Naakt was overal te zien. Ook op tv. Kent u het legendarische programma Sex voor de Buch - aubergine, bruine bonen… tipitent - nog? Of Sex met Angela, het praatprogramma met Angela Groothuizen? Het zou vandaag de dag niet meer kunnen. Ook over bloot in het openbaar werd destijds niet moeilijk gedaan. Dat is nu wel anders. Topless zonnen wordt, net als borstvoeding geven in een publieke ruimte, niet overal meer getolereerd. En wat dacht je van de idiote trend om na het sporten in je onderbroek onder de douche te springen?

Wat is dat toch met die neiging om ieder stukje blote huid obsessief te seksualiseren. Een bloot lichaam zou toch heel normaal moeten zijn - we zijn immers niet met een skipak aan geboren. Dat we het menselijk lichaam zo overdreven seksualiseren werkt compleet averechts. Wat mij betreft zouden we juist méér naar elkaars naakte lijven moeten kijken om ze te normaliseren in plaats van te seksualiseren. Over seksualiteit praten zonder schaamte en remmingen zorgt er ook voor dat we leren wat normaal is, en wat niet. Dat grijze gebied dus, waar we het zo vaak over hebben. Juist nu is het de perfecte tijd om dat gesprek aan te gaan. Kijk, die voorsprong hebben we dan weer op de jaren 70.

