Frank in quarantaineFrank Poorthuis schrijft dagelijks over het gezinsleven tijdens corona. Vandaag: tweede golf, dag 16. Lees alle eerdere afleveringen hier terug.

Ik heb een Coronahokje gebouwd. Een wat? Een hokje voor de visite die ik niet te lang in mijn huis wil hebben. Mensen die ik even wil luchten, zogezegd. Afstand en buitenlucht, ik geloof erin. Niet dat mijn huis niet groot genoeg is, maar als ik voor de hoognodige ventilatie de tuindeuren openzet wanneer er visite is, zit iedereen in de kou. Straks alleen de visite.

Grapje. Ik ga wel bij ze staan, hoor.

Een soort bushalte is het geworden, rookhok zo u wilt. Ik weet niet of ik daarmee meeloop, een trendsetter ben of gewoon een idioot, die zijn leven waagde in de bouwmarkt (zoveel mondkaplozen!). Maar ik vond het nodig.

Ik was er best trots op, toen-ie af was. Het heeft wel een paar uur en een scala aan andere gevoelens geduurd voor ik bij ‘voldoening’ was aangeland. Ga d’r maar aan staan: veertig kilo hout en golfplaten, twee kilo schroeven en geen handleiding. Ik moest in totaal drie keer naar twee verschillende bouwmarkten om het project te vervolmaken. Halverwege bleken de bijgeleverde schroeven alleen te gebruiken met een speciaal schroefbitje voor de boormachine. Naar de bouwmarkt. Nog geen uur later was ik daar alweer. Het zijn helden hoor, de jongens en meisjes die daar en in super en bij de cafés en restaurants de ongeremde meutes te woord staan en bedienen, maar ik had kennelijk net die ene getroffen, die niks van bitjes afwist.

Was ik al met al bijna evenveel kwijt aan de extra materialen als aan dat ding zelf, want er moesten natuurlijk ook nog grondankers en hoekjes bijgekocht, die niet in het mooie plaatje op de online-folder stonden, maar waardoor het ding anders bij de eerste storm zou omwaaien.

Enfin. Doorzetten, rustig blijven, binnensmonds vloeken (de kleintjes reproduceren alles!) Maar zes uur later stond-ie. Twee bij twee, vier kloeke palen, een golfplaten afdakje en een rieten wandje. En toen mijn vrouw thuiskwam vond ze ‘m ‘mooi’, ‘prachtig’ en zelfs ‘stoer’. Ze weet inmiddels hoe ze me moet prijzen. Op zo’n moment ben je als man eigenlijk niet meer dan een hond die schouderklopjes wil. Het smoorde alles wat ik had willen zeggen over bloed, zweet en tranen, de helse tochten naar de bouwmarkt, de doodsangsten daar en dat vele denken en puzzelen.

Het Coronahokje, het is af. U bent welkom deze winter: wel reserveren, een dikke jas meenemen en misschien toch ook een mondkapje.