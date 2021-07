Vandaag stond met een stipje in mijn agenda. Het is drie weken na mijn tweede vaccinatie en daarom moet-ie vanaf dit moment officieel 100 procent werken. Zekerder kun je volgens mij niet gaan. Nou, laat ik niet overdrijven. Het is AstraZeneca, de schlemiel onder de vaccins. De gemiddelde schatting van de werkzaamheid ervan is 75 procent. Er zijn inmiddels landen waar je er niet mee terecht kunt. Een lezer mailde me dat ze, eindelijk tweemaal ingeënt met AstraZeneca, toch niet naar haar zus in Canada bleek te kunnen. Alsof je niet alleen maar driekwart beschermd bent, maar ook nog radioactief geworden.

Maar goed. Ik doe het ermee. Dat ik nog aan de beademing beland in een ziekenhuis door een coronabesmetting is zelfs met dit vaccin onwaarschijnlijk. Vorige week kreeg ik overigens nog een brief van de GGD. De oudste kwam ermee van de brievenbus gerend. ‘Papa, je vaccinatie-oproep.’ Dat stond er namelijk aan de buitenkant op. Even was ik daadwerkelijk in verwarring. Zou nu ook de GGD de AstraZeneca-prikken zo slecht vinden dat de gezondheidsdienst het allemaal nog eens wilde overdoen? Maar nee. Ze zijn bezig met wat in hun kringen een ‘veegronde’ heet. Voor de mensen die eerder niet durfden of wilden. Een tweede kans.

Ik heb dus al twee prikken, maar ik denk dat niemand het doorheeft wanneer ik me alsnog een keer bij de GGD laat prikken. Ze hebben mijn bij de huisarts gekregen prikken ook nog steeds niet gevonden. Ik moet bekennen: ik heb serieus overwogen om voor de zekerheid een extra Pfizer-vaccin te nemen. In Israël geven ze de zwaksten er ook een, hoorde ik. Dus zo gek is mijn gedachte niet. Maar de gevolgen ervan zijn nog niet onderzocht. Dus je weet niet of je na drie prikken echt beter beschermd bent of misschien juist te veel antistoffen binnen hebt en het omgekeerde bereikt. Dat je jezelf als het ware echt corona geeft. Dat leek mij in ieder geval een risico te veel.

Maar ik ben AstraZeneca-veilig dus. Ik mag en ik kan nu officieel alles al is dat ook relatief. Veel anders dan normaal zal het niet worden. Wat relaxter wel. En voorlopig ben ik al heel blij als de rest van Nederland ook dubbel ingeënt wordt, want daar zit onze achilleshiel.