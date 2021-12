Ik hoop dat de ‘leer van de menselijke maat’ veel volgelingen houdt en krijgt

Dat maakt het belang van de menselijke maat alleen maar groter. Zij is onze echte houvast in een complexe wereld vol abstractie waarachter politici en bestuurders zich soms graag verbergen om eigen onvermogen te verbloemen. Zij is ook de enige richtlijn in de echte wereld: van bijvoorbeeld de gezondheidszorg, waar kwaliteit wordt bepaald door handen aan het bed en ja, ook in de journalistiek. Een krant en een website maken is mensenwerk: journalisten en de mensen over wie zij schrijven zijn het bloed dat papier en online levend maakt. En houdt. Met elke dag diezelfde belangrijke opdracht: dicht bij de mens, bij de lezer staan. Daarom verkleinen we het grote getal, geven we oorlogen en rampen en de extreme werkomstandigheden in de ziekenhuizen van nu ‘een gezicht’. Lijden én tomeloze veerkracht zijn mensenwerk. Van het Iraakse jongetje Ali dat door oorlogsgeweld zijn benen verliest, maar niet zijn wilskracht om te overleven. Van het Pakistaanse schoolmeisje Malala dat van onderwijs voor vrouwen haar levenswerk maakt. Van al die artsen en verpleegkundigen in ziekenhuizen die nu moe en gebroken na hun zoveelste dienst naar huis gaan maar een dag later weer in de ‘vuurlinie’ staan.