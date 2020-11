Ik hou onze jongen vast en denk aan de ouders van B.

Lezersbrieven Reactie op 200 mensen in kerk: ‘Beste gelovigen, er bestaat nog zoiets als landsbe­lang’

30 oktober Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 20 oktober in de krant verschenen over onder meer de wachttijden voor huurwoningen en Henk Krol.