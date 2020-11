Ik kan zo een lijstje maken van zes mensen die ik echt heel graag wil knuffelen

Frank in quarantaineFrank Poorthuis schrijft dagelijks over het gezinsleven tijdens corona. Tweede golf, dag 46. Lees alle eerdere afleveringen hier terug .

Ik wil het even met u over aanraken hebben. Een thema dat ons allemaal na aan het hart ligt, maar dat we te weinig benoemen, terwijl goedbeschouwd driekwart van deze hele coronacrisis daarom draait. Ik kan zo een lijstje maken van zes mensen die ik al acht maanden niet meer heb aangeraakt en bij wie ik dat heel graag zou doen. Echt aanraken hè, even knuffelen.

Voor de duidelijkheid: ik kom niet echt aanraking tekort, ik heb een vrouw en twee kleine kinderen om me heen. Er zijn er die sinds maart een veel kleinere biotoop hebben. Een partner, soms niemand. Wat me vreselijk lijkt, want ik bekijk dat lijstje van mij al met afgrijzen.

Ik laat net twee heel goede vrienden uit, met wie ik een leven heb gedeeld. We hebben een uur op grote afstand om elkaar heen gedraaid in mijn huiskamer. Handkusjes bij het afscheid. Die staan op het lijstje. Maar mijn grote kinderen prijken natuurlijk bovenaan. Even een arm om hun schouder, een aai over hun bol, een kus op hun wang. Al was het zelfs maar even vlak naast elkaar zitten op de bank, een beetje ouwehoeren. Dat zou fijn zijn. Hen even dichtbij voelen. Ook al zijn ze al 21 en 23, sommige dingen veranderen niet heel wezenlijk. Jij bent de vader, zij zijn je kinderen.

En ik weet (gelukkig) dat zij er net zo over denken. Als mijn zoon ons huis binnenkomt, schiet hij direct in de modus: afstand! Zijn ogen spreken: 'Ik ga die ouwe niet ziek maken.' Waar ik trots op ben, hoor, die verantwoordelijkheid. Maar wat me natuurlijk ook verdrietig maakt.

Mijn dochter idem dito. Zij heeft van ons allen denk ik nog meer moeite met niet aanraken. Ze heeft dat van zichzelf: de omhelzing, de vlugge kus. Het zit zo in haar systeem dat ze het weleens bijna vergeet. Dan is ze al halverwege de beweging naar je toe en bedenkt ze zich ineens. 'O ja, sorry', hoor je dan.

Ik moet me bij die twee vanzelf ook het meest inhouden. Het is zo onnatuurlijk om hen niet aan te halen. En bij beiden heb ik vorige week, toen ik ze zag, een kleine coronazonde gepleegd. In het voorbijgaan, quasi-toevallig, heb ik ze toch even over hun rug geaaid. Ik weet de momenten nog. Pathetisch, hè.

