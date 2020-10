Ik keek de kaasboer over mijn mondkapje aan en voelde intens medelijden opkomen

FRANK IN QUARANTAINEFrank Poorthuis schrijft dagelijks over het gezinsleven tijdens corona. Vandaag: tweede golf, dag 19. Lees alle eerdere afleveringen hier terug .

We hadden een van de kleintjes naar haar circusschool gebracht en verbonden daar een uitje naar de kleine boerenmarkt in de buurt aan. Jee! Het uitstapje van de week. Een kopje koffie, een paar kleine boodschappen zonder plastic bijsmaak. Die ging ik doen, want ik had een stoere bui. De kaasboer was gemondkapt en ik ook. Wat overigens best een ding is. We bleken namelijk allebei zachte praters te zijn. En het is voor iedereen een onding, zo'n kapje, maar voor zachtpraters en mompelaars nog net iets meer dan voor anderen.

Enfin. De kaasfluisteraar en ik, we neigden wat meer naar elkaar toe over zijn toonbank heen, waarboven overigens ook nog een plexiglas afscheiding hing. Het was alsof je met je auto door dikke mist reed. Maar na twee keer kon ik mijn bestelling duidelijk maken. Hij deed zijn werk. Ik prees 'm 'mompellekkermompel'. Hij knikte. Gelukkig is communicatie bij de kaasboer redelijk voorspelbaar. En je kunt wijzen, hè. Ik nam nog een extra stuk belegen, 'mompeldaar-die-jamompel' en zwaaide naar mijn vrouw, die verderop zat te wachten. Ze vindt onze kaasvoorkeuren een grappig verschijnsel. Dat zij houdt van jong en ik van belegen, terwijl onze relationele voorkeuren precies andersom liggen.

'Mompellockdownmompel', zei de kaasboer ondertussen. Ik knikte instemmend. Ja, het was me wat. Maar hij wilde me echt iets duidelijk maken en reikte het visitekaartje van zijn bedrijf aan. Ik haal de mompels nu kortheidshalve even weg. Dit maakte ik op uit wat hij zei: 'Voor als er weer een tweede lockdown komt. We bezorgen in heel de stad gratis boven de 25 euro.' En ik keek hem over mijn kapje aan en voelde ineens intens medelijden opkomen.

Manman, ik weet het natuurlijk wel, we verhalen er de hele dag over in alle media. Maar je zult maar kleine ondernemer zijn in dit land en vanavond weer met angst en beven moeten kijken naar de persconferentie die Rutte en De Jong geven. Je bent de eerste lockdown nog niet te boven. Dreigt een tweede, die nog veel harder gaat aankomen. Ik pakte zijn kaartje aan en beloofde hem, en vooral mezelf, dat zodra die lockdown eraan kwam, ik bij hem massa's kaas, jong en gras, en oud en extra belegen ging bestellen. Tenminste, dat was wat ik zei vanachter mijn kapje. Ik knikte er heftig bij. Hij knikte terug. Dan begrijpen wij zachtpraters elkaar wel.

