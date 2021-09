Ik ken geen beter voorbeeld van de immense complexiteit van het kinderbrein

Frank in quarantaineFrank Poorthuis schrijft dagelijks over het gezinsleven tijdens corona. Verslag van dag 555. Lees alle eerdere afleveringen hier terug .

Je vraagt je af of dat weekendje op de Zwaluwenberg ook tijdens de hoogtijdagen van corona zou zijn gehouden? Kaag, Rutte, Hoekstra, Remkes, allemaal op 1,5 meter van elkaar, met een mondkapje op aan die onderhandelingstafel, bij de open haard, aan de wandel. Niet wat je beoogt in de ijzigste politieke verhoudingen sinds Den Uyl-Van Agt.

Ik had graag meegekeken bij binnenkomst van de dames en heren na dat bloedbad van afgelopen week. Hoe Remkes ging proberen er een beetje ontspanning in te brengen. Niet direct wat je bij Remkes voelt opkomen: ontspanning. ,,Mark, zullen we Mark zeggen? Kaag eh, Sigrid?”

Maar wij zaten hier in huis, moesten het van verre volgen en hadden onze eigen sores. Opwinding vooral, een verjaardagsfeestje, bowlen met tien kinderen. Ook een activiteit die nog maar sinds een paar weken kan. En ik wil niet opscheppen tegenover Remkes, maar het dresseren van tien 9-jarigen is een niet te onderschatten bezigheid.

En u gelooft het niet, maar Sinterklaas stak al even zijn kop op. Het begon waarschijnlijk omdat ongemerkt de pepernoten uit de supermarkt in onze eigen voorraadkast waren terechtgekomen en vandaar sfeerverhogend hadden gewerkt bij de eerste Bondfilm in het jonge leven van de kleintjes (om de spanning te verlagen (12+!) zeiden wij steeds maar: ‘Meiden, onthoud: hij kan niet dood gaan.’ Dat scheelde enorm.)

Enfin, alhoewel er nog twee verjaardagen vóór liggen, een schoolreisje en de herfstvakantie, heeft het Sint-gevoel dus al een plekje gekregen. En de volgende morgen kwam mijn 9-jarige naar me toe, keek even goed om zich heen of haar kleine zusje niet in de buurt was en vertelde: ,,Weet je nog toen ik pas niet meer geloofde?” Ik knikte. U weet: de mooiste jaren voor kinderen zijn die waarin ze nog echt geloven. Maar de paar jaar erna, waarin ze ‘het’ geheim moeten houden voor de kleineren, hebben ook iets magisch.

,,Nou” zei ze samenzweerderig glimlachend, ,,toen ik nog net niet meer geloofde, vroeg ik me wel af hoe je ouders dan op de daken kwamen en alle cadeautjes door de schoorsteen gooiden.” Ik ken geen beter voorbeeld van de immense complexiteit van het kinderbrein. En mag ik dit stukje even mooi rond afmaken? Je hebt wel de kracht van het sinterklaasgeloof nodig om te denken dat het in Den Haag nog echt goed komt.