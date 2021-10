Ik lach niet vaak hardop bij het lezen, maar dit gaf me zóveel plezier

Ik ben nog even heel erg ‘in’ Carmiggelt. Vijftig boekjes van hem slingeren door het hele huis. Een heerlijkheid. Extra leuk werd het toen ik stuitte op het voor deze columns zeer toepasselijke bundeltje: ‘De rest van je leven’. Het verscheen in 1978, toen Carmiggelt 65 werd. In zijn eigen woorden: ‘Volgens de normen van de maatschappij overschrijdt een mens dan een grens. Aan de andere kant van die grens begint ‘de rest van je leven.’’

Er verandert overigens niet zoveel in zijn leven. Hij gaat lekker door met schrijven van verhalen vanuit de kroeg, of het pensionnetje waar hij en zijn vrouw geregeld kwamen; dan weer is hij in Parijs of terug in de Haagse buurt waar hij geboren is. En de meeste figuranten in zijn verhalen zijn ‘aan de andere kant van die grens’. Herkenbare situaties. Als altijd.

Enthousiast als ik ben wil ik mijn herontdekking natuurlijk delen met mijn vrouw. Dus op zekere momenten probeer ik verhaaltjes na te vertellen. Moet je eigenlijk niet doen, maar ja. Zo is er één over een man die na veertig jaar stopt met werken. Hoopt dat-ie als afscheidskado van zijn collega’s een klein tv’tje krijgt, voor op z’n hobbykamer. Dus dat zegt-ie tegen zijn vrouw: Als ze bellen: dat wil ik! Komt z’n afscheid, wat krijgt-ie? Een jaarkaart voor Artis. En wie denk je dat ze verteld had dat-ie dat wou: zijn vrouw. Die wou ’m gewoon lekker uit de buurt.

Ik vond ’t grappig. Mijn vrouw ook wel. Ik zag haar volgens mij zelfs stiekem grinniken om het idee dat ze mij eenzelfde streek kon leveren. ‘Maar’, zei ze toen, ‘je kunt zo’n verhaal eigenlijk niet navertellen, hé. Dan is ’t altijd minder.’ Ik moest ’t grommend toegeven. Daarom ga ik tot slot gewoon een stukje citeren uit een ander verhaal.

‘Henk is ook dood, he?’ zei de man. De kastelein zocht net iets op de grond, achter de tap, zodat hij als gesprekspartner tijdelijk uitviel. Daarom boog de man zich naar mij over en vervolgde: ‘Vierenzestig was hij. Op de rand van zijn pensioen. Je hoort het vaak. Daar bouwen die verzekeringsmaatschappijen al die paleizen van. Ze weten het. Ze telefoneren elke dag met magere Hein.’’ Ik lach niet vaak hardop bij het lezen, maar dit gaf me zóveel plezier.