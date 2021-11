Ik realiseer me dat stoppen met werken de grootste verandering in mijn leven is sinds...

Ik had eens een oud campertje, een Hanomag, waarmee ik door Frankrijk toerde. Op een dag hoorde ik iets geks buiten aan de auto. Gerommel, gerinkel, iets wat later het lostrillen van schroeven bleek te zijn. Want ineens zag ik mijn rechter achterwiel voorbij rollen. Echt. Wat je dan voelt komt een beetje in de buurt van wat ik dezer dagen heb. Ik ben nog in control (ik kreeg die Hanomag mooi aan de kant, wiel er weer op, klaar). Maar een beetje gedestabiliseerd ben ik wel. Niet zo relaxed als ik wil, de vrolijkheid van iets verder halend. Ik realiseer me dat stoppen met werken wel de grootste verandering in mijn leven is sinds..? Sinds ik aan het werk ging? Ik denk het.

,,Verandering maakt onzeker’’, zegt mijn vrouw. Ja, maar ik ben wel wat verandering gewend. Ik was tien jaar eigen baas, toen was helemaal niets zeker. Daarna heb ik zes banen bij zes verschillende werkgevers gehad. Vijf keer in mijn leven liep ik naar een baas om hem of haar te vertellen dat ik ermee ophield. Soms had ik al iets anders, soms ook niet. Ik heb wel eens een half jaar zonder werk gezeten. Twee keer zelfs, nu ik erover nadenk. De tweede keer was ik al midden vijftig; had als hoofdredacteur een weekblad omgebouwd tot een maandblad, driekwart van de redactie ontslagen en tenslotte ook mezelf. Want ik vond het potsierlijk om leiding te geven aan een restredactie van drie man. Maar daar stond ik dus. Mijn derde kind was net geboren en ik had geen baan. En toch was ik relaxed als de pest. Het duurde even, een half jaar zoals gezegd, maar we zetten de tering naar de nering en ondertussen genoot ik van de eerste maanden van onze nieuwe baby. Daarna kon ik weer ergens aan het werk.

O, ik was wel eens zenuwachtig of ik niet het deksel op m’n neus zou krijgen voor die kennelijk onstuitbare drang om in een nieuw avontuur te stappen. Maar dit is anders. Ik zit toch een beetje ontregeld te kijken naar dat wiel dat van mijn auto is gerammeld. ‘In between jobs zitten’ is kennelijk toch wat anders dan aan het eind van je carrière zitten. Terwijl ik alle tijd had om me daarop voor te bereiden. Een jaar of veertig.