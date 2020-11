Ik wil de vriendschap vieren, mag ik uw verhalen over vrienden in coronatijd?

Mijn kinderen maken altijd het grapje: papa heeft maar één vriend. Dat dan in tegenstelling tot mijn vrouw, die veel vriendinnen en een vriend heeft. Ik ben wat dat betreft een typische man, vrees ik. Maar dat ik maar één vriend heb, da’s niet waar. Ik kom op een stuk of vijf. Als je daarin een rangorde aanbrengt van vrienden en heel goede vrienden, had ik er in ieder geval ooit twee. Een was een jongere broer van me, tien jaar geleden overleden. Ik mis hem nog dagelijks. En dan heb ik nog die ene echt goede vriend, die ik al driekwart van mijn leven heb. Eeh, voor de goeie orde, dit ging geen zielig stukje worden. Juist niet. Ik wilde de vriendschap vieren.

Mijn goede vriend, laten we hem W. noemen, heeft vele verliefdheden en twee scheidingen van mij uitgezeten, mijn huwelijken en de geboortes van mijn kinderen meegevierd. Hij was bij de begrafenissen die ertoe doen. We kennen elkaar al uit Twente. Als we samen zijn en het leven bespreken, soms bij koffie, soms bij wat sterkers, is het alsof we nooit jonger waren, maar ook nooit ouder geworden zijn. Er is een kleine cultfilm, Andy, bloed en blond haar (1979), waarin een Twentse jongen met een onmiskenbaar accent (en een hakbijltje) in de randstad verzeild raakt. Op zeker moment zegt Andy: ‘Ie bint toch mien vriend, of nie dan?’ Dat zijn wij.

Soms spreken en zien we elkaar weken niet. Maar hij is er altijd als dat nodig is. Hij is de man die ook nu, tijdens corona, rustig drie keer appt: ‘Afspreken?’ En als ik dan zeg ‘mwah, beetje afwachten of het kan’, probeert hij het een week later nog een keer. En nog eens. Tot ik zwicht. En als ik hem uiteindelijk weer verlicht glimlachend uitlaat, zeg ik tegen mezelf: ‘Dat was goed.’

Vriendschap is een thema in ons aller leven natuurlijk. Nu meer dan ooit, denk ik. Daarom wil ik u ernaar vragen; om te schrijven over vrienden die u juist door deze corona-periode heen helpen, ook al is het op afstand. Die ene vriendin of vriend aan wie alleen de gedachte u al een warm hart bezorgt. En waarom dan. Dat zou ik dus graag van u willen weten. Concreet: mag ik uw verhalen over vrienden in coronatijd? Kort en bondig graag :-). Mail naar: frankpoorthuis@dpgmedia.nl