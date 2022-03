Ik zou me kapot schamen, als ik Jada Smith zou zijn

Tijdens de jaarlijkse Oscaruitreiking werd op meerdere momenten stilgestaan bij het geweld in de Oekraïne. Sterren droegen buttons met de Oekraïense vlag, actrice Mila Kunis hield een emotioneel betoog en er gingen zelfs stemmen op om president Zelenski te laten speechen tijdens de uitreiking. Maar de vredige avond kreeg een dramatische plotwending nadat komiek Chris Rock een niet-grappige grap maakte over actrice Jada Smith. Haar man, acteur Will Smith, beende het podium op om de komiek een rechtse hoek te geven. Het drama was compleet toen Smith even later een Oscar won voor zijn rol in de film King Richard en tijdens zijn speech in tranen reageerde op het voorval. Hij deed het om zijn geliefde te beschermen. Er was applaus.