Innovatie in de zorg kan zoveel meer betekenen

Steeds meer ziekenhuizen en zorginstellingen kampen met een groot tekort aan personeel. Een brede toepassing van technologie in de zorg kan een belangrijke bijdrage leveren om dit tekort terug te dringen en de zorg betaalbaar te houden. De mogelijkheden zijn eindeloos, van technologische hulpmiddelen die het werk van zorgpersoneel verlichten tot digitale oplossingen voor zorg op afstand en de inzet van kunstmatige intelligentie.

Joba van den Berg is Tweede Kamerlid voor het CDA.

Regeren is vooruitzien. Dat geldt zeker in de zorg. Met de vergrijzing op komst zal het beroep op de zorg steeds groter worden. De huidige schattingen gaan ervan uit dat bij ongewijzigd beleid in de nabije toekomst een op de vier werknemers in de zorg zou moeten werken. Dat is onhaalbaar. Daarom moeten we denken in andere oplossingen. Veel van de benodigde technologie is nu al beschikbaar maar wordt nog onvoldoende benut, bleek vorige week uit een onderzoek van Gupta (onafhankelijk adviesbureau voor organisaties in de zorgsector, red.) in opdracht van ondernemersorganisatie FME.

Pizzakoeriers

Een goed praktijkvoorbeeld is de planning van ambulancediensten. Of zoals een Rotterdamse arts op een werkbezoek zei: ,,We weten op jaarbasis precies hoeveel pizzakoeriers tegen een muur aanrijden, maar vooraf nooit wanneer en waar in de stad.”

Door deze onzekerheid wordt de zorg voortdurend overvallen door onverwachte piekmomenten en zijn ambulances vaak langer onderweg dan nodig. Door slim gebruik te maken van data kunnen dit soort planningsvraagstukken aanzienlijk worden vereenvoudigd en verbeterd. Met de analyse van landelijke en regionale data kunnen patronen worden herkend. Daarmee kan de inzet van ambulances beter worden ingepland. Ook kunnen data inzicht geven in de vraag welke zorg echt zinnig is. Daarmee kunnen veel onnodige behandelingen worden bespaard. Dat is minder belastend voor de patiënt en draagt bij aan een betaalbare zorg voor ons allemaal. Toch worden in de praktijk de mogelijkheden van nieuwe technologie nog onvoldoende benut.

Quote Veel zorginstel­lin­gen lijken steeds zelf het wiel opnieuw te willen uitvinden

Data worden niet gedeeld of niet gebruikt, de implementatie van innovatie verloopt traag en veel zorginstellingen lijken steeds zelf het wiel opnieuw te willen uitvinden. Hierdoor gaan veel kennis, inzet en vooral onnodige investeringen verloren. Op de huidige krappe arbeidsmarkt is de roep om meer personeel steeds minder de oplossing.

Als de zorg de bestaande technologie beter zou toepassen kunnen meer dan honderdduizend zorgmedewerkers worden vrijgespeeld. Dat vermindert werkdruk. Een technologische revolutie in de zorg vraagt om een nieuwe koers en landelijke regie van het ministerie van VWS: goede voorbeelden moeten worden uitgerold. We moeten af van de vrijblijvendheid en vrijwilligheid van de huidige ieder voor zich-aanpak. We zetten een premie op innovatie en belonen de samenwerking.

Door de deskundigheid van de werkvloer te benutten kunnen we grotere stappen vooruit zetten. Alleen zo houden we de zorg voor nu en later voor iedereen beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar.