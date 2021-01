Je moest er snel bij zijn om de illusie van een winterlandschap te ervaren

Eindelijk viel de sneeuw, en wat deed-ie? Precies: tegenvallen. Als eerste sneeuw van de pandemie was-ie historisch, maar memorabel zeker niet. Ik weet: je moet een gegeven sneeuwbui niet in de bek kijken, maar we kregen nou niet direct een landschapje van Hendrick Averkamp cadeau.

Om 14.06 uur kwam-ie hier naar beneden. We riepen de kleintjes naar de ramen. Die wilden direct al naar buiten om sneeuwballen te gooien en slechts met moeite kon de rede zegevieren. 'Het moet eerst even sneeuwen voor er wat ligt', verzon ik een oud-Hollands gezegde. Om 14.30 uur bedacht ik dat er schaatsen op tv moest zijn, voor de echte wintersfeer. We vielen in de 5 kilometer voor mannen. Het ging lekker hard, maar een Thialf zonder publiek werkt niet echt sfeerverhogend. Tegen vieren gingen toch de jassen aan en de mutsen op. Waarschijnlijk is het in de stad minder dan elders in het land, want ik zag later wel foto's en filmpjes van sneeuwpoppen en glijbanen. Maar bij ons moest je er snel bij zijn om de illusie van een winterlandschap te ervaren.

We haalden sneeuwballen van de auto's en maakten een kleine wandeling tot de gezichtjes en de handen rood van de kou waren, zoals dat hoort. 's Avonds deed ik in m'n eentje nog een rondje langs de kaden. Als je door je oogharen keek, sneeuw op de keitjes en de schepen, was het een tijdloos plaatje. Maar mijn voetstappen knerpten niet zoals dat in een stevige sneeuwpakket kan en er was niet zo'n pak gevallen dat je kon spreken van 'het onschuldig landschap', zoals ik zo graag had gewild. Zondagnacht was alles weggeregend en domineerden lockdowns en het OMT-advies over de scholen het nieuws alweer. Aan de ontbijttafel bereidden we de kleintjes en onszelf voor op nog een paar weken thuisonderwijs.

Zo voelde het hele weekend als een lichte blues, een plaat van Tom Waits: melodieën om je vingers bij af te likken, maar een ondertoon van dreiging en mislukking. Tot de kleinste voor de honderdste keer vroeg: 'Papa, vertel nog eens van de muis en de olifant.' En toen ik weer had verteld hoe die twee over de brug liepen en de muis tegen de olifant vertelde: 'Wat stampen we lekker, hè', glunderde ze en zei: 'Dat is echt mijn lievelingsmop.'

