Je zal maar op Sigrid Kaag en haar ‘nieuw leiderschap’ gestemd hebben, dan groeit de irritatie met de dag

ColumnJournalist Debby Gerritsen duikt in de actualiteit en schrijft drie keer per week over wat haar bezighoudt.

Je zal maar op Sigrid Kaag en haar ‘nieuw leiderschap’ gestemd hebben, zoals ondergetekende. Nou, dan groeit de irritatie en teleurstelling met de dag. Hoe langer Kaag zwijgt over de gang van zaken rond het rapport over het grensoverschrijdende gedrag van inmiddels ex-partijgenoot Frans van Drimmelen, hoe sterker de indruk dat ze iets onder de pet wilde houden uit angst voor imagoschade. Onbegrijpelijk. Want dit rapport - deel 1 én 2 - was bij uitstek de kans om haar verkiezingsbelofte waar te maken. Ze had makkelijk nieuw leiderschap kunnen tonen door openheid te geven, afscheid te nemen van de rotte appels en te luisteren naar de slachtoffers. Ze deed het tegenovergestelde. Niet bellen.

En de slachtoffers? Die bleven met lege handen en een minstens zo leeg gevoel achter. Je legt je ziel en zaligheid op tafel voor een onderzoekscommissie die alles keurig neerpent. Daarna wordt je eerst vakkundig genegeerd om vervolgens het middelpunt van een politieke rel te worden. Nee, deze zaak is absoluut geen aantrekkelijk affiche voor slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag om hun mond open te trekken. En dat blijkt al zo verdomde lastig volgens advocaat Sébas Diekstra.

Quote Melders van seksueel geweld worden niet zelden na een ‘informa­tief gesprek’ naar huis gestuurd met de boodschap: aangifte doen van aanranding of verkrach­ting? Denk daar nog maar eens goed over na

In de zaak rondom The Voice of Holland durven niet alle slachtoffers zich te melden. Bij het onderzoeksteam dat is ingehuurd door tv-producent ITV voelen slachtoffers zich niet veilig. Dat begrijp ik. Want bij zo’n onderzoek spelen altijd meerdere (eigen) belangen mee, die zo maar zwaarder kunnen wegen dan het lot van het slachtoffer. Maar wat ik níet begrijp is dat er nog steeds geen onafhankelijk onderzoek is gestart naar de misstanden bij The Voice of Holland. We kennen de uitzending van Boos en er liggen een paar aangiftes. Maar de werkelijke omvang van deze zaak weten we feitelijk niet.

En dan is de politie, helaas, ook niet altijd je beste vriend. Het aantal meldingen van seksueel geweld is de afgelopen vijf jaar flink toegenomen, maar het aantal aangiftes (en dus vervolging) blijft ver achter. Slechts een kwart van alle meldingen leidt tot een aangifte. De zedenpolitie heeft het druk en melders van seksueel geweld worden niet zelden na een ‘informatief gesprek’ naar huis gestuurd met de boodschap: aangifte doen van aanranding of verkrachting? Denk daar nog maar eens goed over na. Maar als een slachtoffer van seksueel geweld of grensoverschrijdend gedrag geen gehoor krijgt bij speciale onderzoeksteams of de aangewezen instanties, vertelt u mij eens, waar moeten deze mensen dan wél naartoe?

