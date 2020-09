Je zou kunnen zeggen dat ik een angsthaas ben, zijn modelburgers angsthazen?

Frank in quarantaineFrank Poorthuis schrijft dagelijks over het gezinsleven tijdens corona. Vandaag: tweede golf, dag 4. Lees alle eerdere afleveringen hier terug.

Zo, alles wordt weer strenger. En hier zal 't wel niet bij blijven. Mede omdat niet iedereen netjes luistert naar wat de premier en secondant De Jonge ons weer allemaal opdragen. We zitten in dit land namelijk niet allemaal op dezelfde golflengte. Iedereen heeft zijn eigen setje geloofswaarheden, qua corona. Los van de Willem Engel-aanhangers die er kennelijk überhaupt niet in geloven, zie ik mensen die erin geloven als je ze eraan herinnert; mensen die erin geloven als het hen uitkomt; mensen die erin geloven als ze een zieke zien; mensen die erin geloven als ze ziek worden. Maar de meeste mensen zijn te goeder trouw. Daar ben ik van overtuigd, hoor. Ze geloven zeker dat het er is, maar ze vergeten het gewoon af en toe. Omdat ze er ondanks wat er is gebeurd de afgelopen maanden, nog steeds niet op ingericht zijn. Of alweer aan het uit-tunen waren. Zoals je ook pas tot God bidt als je echt iets ergs overkomt. Tenzij je zwaar gelovig bent.

Qua corona, zou je me dus tot de zwaar gelovigen kunnen rekenen, bedenk ik nu. Ik heb met mezelf afgesproken dat het overal kan zijn, dat iedereen die ik tegenkom een potentiële drager is. Tenzij. Daar probeer ik naar te handelen. Verder ga ik ervan uit dat binnen met andere mensen gevaarlijk is, buiten minder. Als ik daar aan de regels voldoe. In de ogen van Haagse beslissers ben ik daarom waarschijnlijk een modelburger. Da's best een gekke realisatie. Zo had ik mezelf nooit gezien. Je zou ook kunnen zeggen dat ik een angsthaas ben. Zijn modelburgers angsthazen? En andersom, zijn angsthazen modelburgers? Da's ook een interessante vraag, maar die gaan we hier niet uitbotten.

Buiten dus. Buiten lopen is dan wel weer beter dan binnen zitten. Buiten afspreken heeft tien punten meer dan binnen. Dat is overigens een valse vergelijking. Want binnen afspreken heeft nul punten. Ik doe binnen geen afspraken, behalve met vrouw en kinderen en mensen van wie ik weet dat ze voorzichtig zijn. Dan alles op 1,5 meter natuurlijk. Er zijn er ongeveer tien die ik dat vertrouwen schenk. En geloof het of niet, net wanneer ik dit optik, appt een collega: hij heeft corona. Ik zet met een andere collega het bedrijfsprotocol in werking en praat nog wat met hem. 'Het is een heftig virus. Binnenblijven, hoor', sluit-ie onze app-wisseling af. Reken maar.