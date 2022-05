Kabinet, hak een knoop door: boeren of bouwen

Een nieuwbouwproject moet de ijskast in omdat de stikstofcompensatie niet geregeld is. De provincie Noord-Holland had de bouwvergunning afgegeven op basis van de landelijke compensatieregeling van de maximumsnelheid van 100 km per uur. De rechter oordeelde dat de maximumsnelheidsmaatregel niet als compensatie gebruikt mag worden.

Dieuwertje Wallaart is lid van de werkgroep Public affairs van Jonge Klimaat Beweging.

Hierdoor komen bouwvergunningen van de afgelopen twee jaar zijn uitgegeven onder druk te staan. Het kabinet kan niet langer doorgaan met dit soort halve maatregelen en moet nu de harde keuzes gaan maken, zeggen wij. Tijdens de verkiezingen riepen alle politieke partijen van links tot rechts dat er meer woningen gebouwd moeten worden. Mensen moeten tenslotte een dak boven het hoofd hebben. Alleen kunnen we niet bouwen, want met de bouw van nieuwe woningen komen we in de problemen met het Europese stikstofbeleid. Het vorige kabinet bedacht daar iets op. Als we nu overdag allemaal weer keurig 100 kilometer per uur gaan rijden, dan doen we alsof dat heel veel stikstof scheelt en die besparing slaan we dan op in virtuele stikstofbank.

Het doet een beetje denken aan een soort cryptomunten voor het milieu. En dat vindt de rechter dus ook, blijkt nu uit de uitspraak van de procedure die bewoners van Egmond aan den Hoef aanspanden tegen de provincie Noord- Holland. Die cryptomunten bestonden niet.

De maximumsnelheid was een creatieve misstap die de stikstofproblematiek alleen maar erger maakt. En nu begint het kaartenhuis van maatregelen om verder te kunnen bouwen helemaal in te storten. Jarenlang is het beleid niet gericht geweest op het structureel oplossen van de daadwerkelijke problemen, namelijk de stikstofuitstoot vanuit de agrarische sector.

Leefbaar en duurzaam

Op deze manier wordt er niet gewerkt aan een leefbaar en duurzaam Nederland voor de toekomst. Elke politieke partij heeft gezegd dat we moeten bouwen. Als je dan consequent wilt zijn, durf dan ook te zeggen dat dit betekent dat boeren moeten stoppen met hun bedrijf rondom natuurgebieden. De boeren willen natuurlijk niet stoppen en dat is hun goed recht. Ook zij zijn slachtoffer van deze situatie, want na deze uitspraak kan daar geen ruimte meer voor zijn vanuit de overheid en de provincies. Als we in Nederland willen bouwen, en dat is nood-zakelijk met de huidige woning-crisis, dan is er geen andere mogelijkheid dan op sommige plekken te stoppen met vee-houderij.

Het gesjoemel met de maximumsnelheden is het zoveelste voorbeeld van de Nederlandse overheid die een pleister op een schotwond probeert te plakken. Hiermee werden de daadwerkelijke oplossingen alleen maar uitgesteld.

Wat er nu gebeurt is niet eerlijk voor de jonge generatie. Dit geldt voor zowel jonge starters die een woning beloofd wordt als jonge boeren die geen zekerheid over hun toekomst hebben. Er moet nu gekozen worden - boeren of bouwen.

