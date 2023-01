Kabinet, regel wettelijk ingrijpen bij eergeweld

Reacties op EU-belasting uitstoot: ‘Is Frans Timmermans met zijn Europese clubje de weg kwijt?’

‘De EU die zelf goed is voor een CO2-uitstoot met hun (vlieg)reizen en die regelmatige verhuizing naar Straatsburg, die leest ons de les’ en ‘Hoelang duurt het voordat vuurwerk helemaal verboden wordt? Hoeveel doden en voor het leven getekende gewonden moeten er nog vallen?’: dit zijn enkele reacties van lezers bij het nieuws van de dag. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van dinsdag 20 december verschijnen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.

19 december