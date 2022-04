Kabinet, stimuleer ook huur van zonnepanelen

Nog voor de huidige, enorme stijging van de energieprijzen stelde De Nederlandsche Bank dat 900.000 huishoudens financieel niet meekunnen in de energietransitie. Zij kunnen het zich niet veroorloven om van fossiele - en dus milieuvervuilende - energiebronnen, zoals gas, over te stappen op duurzame energiebronnen, zoals wind- of zonne-energie.

Leslie Hogeveen is ceo van HalloStroom.

Die situatie wordt met de dag nijpender. De prijzen voor benzine, diesel, gas en elektriciteit gaan door het dak. Dat leidt bij veel huishoudens tot groeiende energiearmoede. Zij kunnen nu hun energierekening al nauwelijks betalen, laat staan geld vrijmaken voor het gebruik van schone en hernieuwbare energie en energiebesparende maatregelen aan hun woningen. De energierekening moet op korte termijn omlaag. De oplossingen van het kabinet: een accijnsverlaging op brandstof, een energietoeslag van 800 euro voor bijstandsgerechtigden en een btw-verlaging op gas en elektriciteit van 21 naar 9 procent. Ook wordt 150 miljoen euro, bestemd om huishoudens met een laag inkomen in 2026 te helpen bij energiebesparing, naar voren gehaald. Deze maatregelen zijn, hoe welkom ook, eenmalig en dragen niet direct bij aan verduurzaming. Ook de subsidies en extra potjes van provincies, gemeenten en ontwikkelingsfondsen bieden geen oplossing. Minder draagkrachtige woningbezitters hebben geen behoefte aan nóg een lening, hoe voordelig ook.

Een bureaucratisch aanvraagproces en een extra schuld is wel het laatste waar zij op zitten te wachten. Energieaanbieders, maar ook overheden, roepen maar dat er geen structurele oplossing is. Die is er wel. Wat rijk, provincies en gemeenten nu over het hoofd zien, is de optie om de huur van energiebesparende middelen goedkoper en dus aantrekkelijker maken.

Verlaging of afschaffen btw

Door een verlaging of het afschaffen van de btw daarop. Voor de aanschaf van bijvoorbeeld zonnepanelen is meestal een hoge investering nodig, die veel huishoudens niet kunnen of willen doen. Door zonnepanelen te huren kan de energierekening op korte termijn al flink omlaag, zonder investering bij de start. En zo stimuleren we ook de overstap naar hernieuwbare energie voor alle lagen van de samenleving. Een win-winsituatie dus. Voor oude wijken kunnen lokale subsidies worden ingezet om de huur van zonnepanelen te financieren.

Dus een samenwerking tussen gemeentebestuur of woningcorporatie aan de ene kant en de verhuurder van zonnepanelen aan de andere. Dit betekent: direct maandelijks besparen voor bewoners en tegelijkertijd deel kunnen nemen aan de energietransitie. Zo behalen we de duurzaamheidsdoelstellingen. Ik geef deze suggestie graag mee voor de collegevorming in de gemeenten. Laten we geen tijd meer verliezen.

De consument annex woningeigenaar wil maar al te graag. Volgens branchevereniging Techniek Nederland is het aantal aanvragen voor duurzaamheidsmaatregelen sinds het najaar van 2021 verdubbeld en ook wij zien dagelijks de behoefte stijgen: met de enorme prijsstijgingen van de laatste tijd is de vraag zelfs vervijfvoudigd. Dus overheid: waar wachten we nog op?

