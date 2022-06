Kind heeft recht op wet die zijn ouders definieert

Ik ben een gelukkig mens, want ik krijg vaak geboortekaartjes. Geboortekaartjes zijn een oer-Hollandse traditie, dus dat ik ze ontvang is niet zo bijzonder, maar de exemplaren die bij mij op de mat vallen zijn wel uniek te noemen, want ze komen vooral van regenbooggezinnen. Deze gezinnen ontstaan nooit langs een geplaveid pad: om hun kinderwens te verwezenlijken moesten de ouders zich goed voorbereiden. Steeds vaker brengen lhbti+’ers hun kinderen groot in meeroudergezinnen: bijvoorbeeld twee mama’s en twee papa’s samen, of een single-moeder met twee papa’s.