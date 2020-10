Kom maar op met die lockdown

Frank in quarantaineFrank Poorthuis schrijft dagelijks over het gezinsleven tijdens corona. Tweede golf, dag 34. Lees alle eerdere afleveringen hier terug.

Misschien idioot om te zeggen: maar als die totale lockdown komt waar Rutte mee dreigt, verandert er voor mij weinig. Misschien hebt u dat ook, maar ik denk: kom maar op. Hoeveel erger kan het worden? Ik kom al nergens meer. Als familie hebben we het echt reuze gezellig, maar buiten is voor mij fictie geworden. Ik fiets twee keer per dag een halfuur heen en weer naar de school van de kinderen. Af en toe lever ik de kleintjes ergens af voor een hobby of een feestje. Dat is het. Verder zit ik eenhoog in mijn kantoor, beneden aan de eettafel of op mijn favoriete rode bankje. Eten, lezen, ouwehoeren, spelen, ravotten, wat tv-kijken. Niet te veel. De leuke kant van Netflix hebben we bijna uit.

Praatprogramma's: opgewarmd nieuws, tweedehandsmeningen. Voetbal zonder publiek: elke keer weer een deceptie. Alsof je een schoencadeau krijgt waar niks in zit. (Ha lekker, ik begin in sinterklaasstemming te komen). Dan liever de kookprogramma's die we met de kleintjes kijken, vlak voor het slapengaan. Hun laatste bevlieging. Gezellig hoor: wie maakt de beste toetjes! Heel Holland Bakt Kids (mijn 8-jarige: 'haha, dat is grappig, kinderen bakken'), daar zijn we familiaal fan van. U hoeft zich overigens geen zorgen te hebben over hun intellectuele ontwikkeling. Er wordt ook stevig voorgelezen voor ze onder de dekbedjes verdwijnen.

Enfin, dat gebeurt dus allemaal binnen. Als ik op kantoor zit, zoals nu en mijn stukkies tik of vergader, kijk ik naar buiten via een enkel raam. Soms doe ik het bovenraampje open, maar voor vergaderingen is dat te luidruchtig, vanwege verkeer, stratenmakers of buren die op ons bankje voor de deur gezellig zitten te keuvelen. Ik zie huizen, een boom, huizen daar weer achter, en ook wel mooie wolkenpartijen boven alles.

Zomaar overdag gooi ik de buitendeuren wel eens open, loop de tuin in, maar in een regenachtige herfst is dat een gemengd genot. Soms 's avonds, voor ik ga slapen, sta ik ook nog wel op het buitenterras gewoon even lucht te happen. Dan mis ik wel dat ik niet rook. Toen ik jong was en nog geen longklachten had, veertig jaar geleden, was de laatste sigaret van de dag een ding. Nu kijk ik een tijdje naar de nog verlichte ramen van mijn achterburen totdat ik me een voyeur voel en naar binnen verdwijn.