Laat de crisisbeheersing over aan professionals

OpinieBestuurders zouden in crisissituaties de leiding in handen moeten geven van professionals, zoals men in het bedrijfsleven gewend is, stelt Gert-Jan Ludden. Steeds vaker struikelen politici over complexe situaties.

Als de coronacrisis, de aardbevingsproblematiek, de toeslagenaffaire en de vluchtelingencrisis ons iets duidelijk maken is het wel dat bestuurders geen crisismanagers zijn. Ze polderen, communiceren vanuit de reputatiegedachte en zijn niet opgeleid om onder stressvolle omstandigheden de juiste besluiten te nemen. Dit is niet verwonderlijk. Crisisbeheersing is een vak en dat doe je er niet even bij.

Gert-Jan Ludden is adviseur crisisbeheersing.

Het vereist specifieke vaardigheden en daar zijn bestuurders niet op toegerust. Onderzoeksrapporten tonen aan dat het in de leiding en coördinatie van crises vaak misgaat. Dat leidt regelmatig tot vroegtijdig vertrek van een burgemeester of minister. Vervolgens staan er nieuwe bestuurders die in dezelfde valkuil stappen. Laat de aansturing van een crisisteam over aan een professional. Een goed opgeleide, ervaren crisismanager die fulltime met de materie bezig is. Neem een voorbeeld aan bedrijven. Daar heeft een crisismanager de leiding en het mandaat tot het nemen van besluiten. De bestuurder blijft eindverantwoordelijk, faciliteert de crisismanager en functioneert op ‘gepaste’ afstand. De crisismanager kan de bestuurder zelfs inzetten bij de operatie. Bijvoorbeeld door invulling te geven aan communicatie of aandacht te besteden aan de slachtoffers.

Wat betekent dit in praktijk voor het optreden van het openbaar bestuur? Bij rampen en crises op lokaal niveau zal het gemeentelijk beleidsteam niet meer door de burgemeester, maar door het hoofd crisisbeheersing worden aangestuurd. Een functionaris met praktijkervaring en operationele kennis van zaken. Binnen de Veiligheidsregio zal niet de burgemeester van de grootste gemeente, maar de directeur Veiligheidsregio het beleidsteam voorzitten. Een ervaren crisismanager.

Wanneer we bij nationale crises opschalen naar Rijksniveau, wordt er een Ministeriële Commissie Crisisbeheersing geactiveerd. Die commissie zal dan niet door de premier of de minister worden voorgezeten, maar door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Een deskundige met vaak een operationele achtergrond. Wanneer je ook het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum integreert met het Territoriaal Operatiecentrum van de krijgsmacht tot een professionele crisisorganisatie, dan ontstaat een structuur die veel effectiever is met een meer dienende rol voor bestuurders. Juist omdat crisissituaties complexer en sluimerend van karakter worden, vereist het leiderschap, kwaliteit en professionaliteit. Dat mag niet worden onderschat, het kan slachtoffers voorkomen.

De coronacrisis is een harde leerschool geweest en heeft aangetoond hoe ongemakkelijk en reactief bestuurders functioneerden. Men liet zich leiden door dominantie en tunnelvisie vanuit de (medische) wetenschap en verschool zich daarachter wanneer het misging. Echte crisismanagers hadden het verschil kunnen maken. Crisisbeheersing moet als een vakdiscipline worden erkend. Bestuurders moeten dan wel over hun eigen schaduw heen stappen. In dat opzicht kunnen we veel leren van het bedrijfsleven.

Een mooie en concrete invulling van de nieuwe en open bestuurscultuur. Dit in de wetenschap van ‘iets wat je zelden doet, doe je zelden goed.’

