Laat dit voor mijn kinderen iets worden waar ze later met een ‘oh ja!’ op terugkijken

Frank in quarantaineFrank Poorthuis schrijft dagelijks over het gezinsleven tijdens corona. Verslag van dag 529. Lees alle eerdere afleveringen hier terug.

Bij het tijdsbesef van je kleine kinderen sta je zelden stil. Soms komt het evenwel ineens binnen. Ik weet nog goed dat we vijf jaar geleden verhuisden naar het huis waarin we nu wonen. Om van alle inpakstress bij te komen waren we net voor de verhuizing een weekendje met de kleuters naar Friesland geweest. Toen kwam de verhuizing van de ene naar de andere stad en een paar weken later besloten we voor de zomervakantie de kleintjes toch maar even een weekje uit te laten op Vlieland. Op een ochtend, we waren alweer even terug in ons nieuwe huis, kwam de jongste met haar lievelingsknuffel in de armen de slaapkamer binnen en vroeg: ‘Waar gaan we volgende week wonen?’ Totaal gedesoriënteerd, dacht dat we elke week ergens anders onze intrek namen.

Eenzelfde inzicht kreeg ik toen ik deze week naar beneden stormde om naar mijn echte werk te gaan. Ja het kan weer af en toe en ik had ik een afspraak met mijn nieuwe baas. We moesten het maar eens over mijn toekomst hebben.

De kleintjes hebben nog vakantie. Ze zaten te tekenen aan de grote eettafel. Enfin, daar kwam ik de trap afgestormd. Het was geen afspraak waarop je even in T-shirt verschijnt, dus ik had een overhemd van het rek geplukt en droeg een jasje.

‘He, wat zie jij d’r uit. Je lijkt wel een directeur!’ was de ontvangst die de oudste me opkijkend van haar tekening gaf. En het was meer dan oprechte verbazing. Ook die van 6 keek me met grote ogen aan: wat is er aan de hand?

Op dat moment realiseerde ik me dat ze mij de laatste anderhalf jaar van hun leven in spijkerbroek en T-shirt hadden gezien. Voor de oudste betekent dat een vijfde, voor de jongste zelfs een kwart van haar leven. Als je nagaat dat echte herinneringen pas beginnen wanneer we 2 of 3 zijn, liggen die percentages zelfs hoger.

Ik was niet geschokt hoor. Ik kon er om glimlachen, deed een rondedansje. ‘Vroeger droeg ik altijd pakken, jongens.’ En ik besefte dat die hele coronashit voor kinderen en jongeren snel voorbij moet zijn. Voor mij is het anderhalf jaar op de 64. Een bijzondere episode. Laat het voor hen vooral iets worden waar ze later met enige verwondering en een ‘oh ja!’ op terugkijken.