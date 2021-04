Lezers over alert rijden: ‘Een boterham uit het vuistje leidt toch niet af?’

J. Hendrickx: ,,Dagelijks passeer ik bestuurders met een mobiel in de hand, zich opmakende dames achter het stuur of zelfs met een hond op schoot. Dát leidt af, ja, maar een boterham uit het vuistje? Kom op zeg, pak die slingerende, vertragend rijdende automobilist hard aan.’’



L. Koenraad: ,,In Frankrijk is eten, drinken en telefoneren achter het stuur verboden. In Griekenland geldt dat voor roken. Ik zou dit willen uitbreiden met een cd of usb-stick vervangen, een radiozender zoeken en, inderdaad, iets pakken uit het dashboardkastje, je tas of binnenzak. Alles wat niet direct met het verkeer heeft te maken moet verboden worden. En de boete moet niet al te kinderachtig zijn. Als mijn man en ik het kunnen moet iedereen dit kunnen.’’



B. Tijs: ,,Natuurlijk leidt dit af. Hoe kun je je frietje in de mayonaise dippen zonder ernaar te kijken? Al die drives bij fastfoodrestaurants vergroten de gevaren op de weg. Verplicht klanten eerst te eten alvorens verder te rijden.’’