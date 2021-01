Lezers over de avondklok: ‘Mijn vader laat ik geen zeven avonden alleen’

Het is noodzakelijk geworden, vinden de meesten, doordat lang niet iedereen zich aan de coronamaatregelen heeft gehouden. Maar ‘wat een afschuwelijk idee dat we niet meer naar buiten mogen na half 9’, reageert Ingrid van Efferen op deze site op de vraag ‘Wat heb jij voor reden om na de avondklok de deur nog uit te gaan’.



Mantelzorgers zijn gelukkig vrijgesteld van de verplichting, werd woensdagmiddag bekendgemaakt. Sylvia Schenkels had zich flink zorgen gemaakt: ,,Mijn zus heeft dementie en woont alleen. Door de lockdown gaat het van kwaad tot erger. Dit is al zo schrijnend en dat wordt met deze avondklok nog erger!’’ Ook andere lezers maken hartverscheurende situaties mee. ,,Mijn ouders van 94 en 90 jaar wonen twee straten verder en komen elke avond op de koffie. We kijken dan tot 21.00 uur Het Journaal en Binnenstebuiten. Mijn moeder is zwaar dementerend en snapt niets van corona en mondkapjes. Ik ga mijn ouders niet om 20.15 uur naar huis sturen’’, zegt J. Lagerwaard. Ook lezer H. Noltes laat zijn ernstige zieke broer niet vallen: ,,Als hij mij nodig heeft, ga ik naar hem toe. Geen avondklok houdt mij tegen.’’