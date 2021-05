Lezers over kabinetsdeelname linkse partijen: ‘Regeren met VVD en co is niet geloofwaardig.’

LezersreactiesDe PvdA en GroenLinks in het volgende kabinet? Net als de achterban van de twee partijen zien ook de lezers van onze site niets in dit plan. ‘Als ze zo dom zijn om in een volgend kabinet te stappen, zijn ze mijn stem definitief kwijt.”

Peter de Bruin: ,,Bescheidenheid zou voor de PvdA en GroenLinks meer op zijn plaats zijn. Er zijn tenslotte steeds minder kiezers die deze linkse partijen waarderen.”

Ricardo Willems: ,,De reden waarom de PvdA na deelname aan het kabinet zoveel zetels verloor is dat Samsom de kiezers beloofde op te komen voor de sociale zekerheid. Maar het eerste wat hij deed was instemmen in het versoberen ervan, in ruil voor een generaal pardon voor migranten. Telkens stemde hij zonder slag of stoot in met nieuwe bezuinigingen op het sociale stelsel maar dreigde met een crisis als het om asiel ging. Hij joeg de arbeiders naar partijen zoals de PVV.”

Eibert Draisma: ,,Deelname van PvdA aan een kabinet met VVD en co is echt niet geloofwaardig. Ik hoop echt dat de PvdA daar vanaf ziet, hoe graag ze ook willen dat het beter wordt in Nederland. Ze moeten dat echt op een andere manier voor elkaar krijgen.”

Quote Hoe kun je opnieuw gaan regeren met iemand die je niet vertrouwt? Theo Siedenburg H. van der Heijden: ,,Ze gaan toch wel meedoen, want de politiek draait om de eigen eer. Het interesseert ze niks wat ‘n ander denkt, eigen belang eerst. Na vier jaar kijken we wel wat het gepeupel ervan vindt en praten we naar de monden als er weer verkiezingen komen. En Rutte zoekt alleen maar een meerderheid, hij dwingt ze vanzelf zijn kant op, ook uitsluitend voor zijn eigen belang. Dan kan alles er lekker doorheen worden geduwd. Het MKB is over een aantal jaar nog meer de melkkoe dan nu. En dan kan Rutte naar Shell.”

Ernest Velden: ,,Rutte moet weg uit de Nederlandse politiek, vernieuwing is onder hem onmogelijk. Ik heb PvdA gestemd en als ze zo dom zijn om in Rutte IV te stappen, zijn ze mijn stem definitief kwijt.”

Theo Siedenburg: ,,De motie van afkeuring kwam in de plaats van een motie van wantrouwen, want anders had de VVD alleen demissionair door moeten regeren. Maar hoe kun je opnieuw gaan regeren met iemand die je niet vertrouwt? Men wordt gegijzeld omdat er in de VVD geen opvolger voor Rutte is. Een minderheidskabinet zonder Rutte, en dus de VVD, zou een oplossing kunnen zijn. Maar dat lukt in Nederland vast niet. Nieuwe verkiezingen lossen ook niks op. Het is een zooi.”

Jan Bergmans: ,,Eerst een motie van wantrouwen steunen tegen premier Rutte en een maand later fijn samen een kabinet in. Het was een maand geleden al duidelijk dat er een kabinet met VVD, D66, CDA, GroenLinks en PvdA zou komen. Een paar weken wachten en de mensen vergeten het meeste weer. Gelukkig zullen GroenLinks en PvdA dan vijf zetels of minder overhouden bij nieuwe verkiezingen. En dan wordt de grens straks vijf zetels. Opgeruimd staat netjes.”