Lezersbrief over Brabantse Mien en Henk ontketent storm: alle reacties op een rij

OpinieJacqueline Klaassen uit Etten-Leur stuurde ons een brief naar aanleiding van het artikel over het echtpaar Mien en Henk Van Lith dat overleed aan de gevolgen van het coronavirus. Haar brief ontketende een storm aan reacties. Uiteenlopend van verontwaardiging tot lezers die het met haar eens zijn. Wij hebben alle brieven van de afgelopen week verzameld. Inclusief die van Jacqueline Klaassen, die aan het einde nog één reactie geeft op de ingezonden brieven.

Kinderen zijn belangrijker

‘Dag pap, dag mam, dag opa, dag oma’. Mooi verhaal hoor. Maar zullen we stoppen met doen of dit een vreselijk drama is? Mooi eigenlijk toch? Als je op die leeftijd samen mag gaan, na een relatief kort ziekbed? Schrijf liever over al die kinderen die nu achterstanden oplopen op school, die in potentieel gevaarlijke thuissituaties zitten, die te weinig beweging krijgen. Over alle mensen die nu niet in ziekenhuizen behandeld kunnen worden. Of ondernemers die kapotgaan. Ik maak me grote zorgen. Het middel wordt vele malen erger dan de kwaal. Wat als we door binnen te zitten geen weerstand opbouwen tegen de mogelijk veel ergere tweede golf? Wat als die golf wél onze kinderen treft? De scholen zijn alleen maar dicht vanwege de maatschappelijke druk. Waar is het broodnodige tegenwicht? We offeren de toekomst van onze kinderen op voor een grote groep die nauwelijks toekomst meer had.

Jacqueline Klaassen, Etten-Leur.

Wat een keiharde mening

‘Kinderen zijn belangrijker’ (Brieven 7-4). Wow, het gebeurt niet vaak maar nu zat ik toch even met mijn mond open. Jacqueline Klaassen, wow. Natuurlijk hebben kinderen de toekomst. Fijn als je je opa en oma (het echtpaar Van Lith, AD 4-4) in deze tijd alsnog zo kunt laten vertrekken. Wat het een met het ander heeft te maken snap ik niet helemaal. Er is een film die je vast geweldig vindt: Soylent Green. Toendertijd schokkend, voor jou waarschijnlijk zeer acceptabel. Weet je lieve meid, je vergeet dat jij ook ouder wordt. Maar in jouw optiek kunnen we alles boven de 60/70/80 gewoon besmetten. Weg met die handel, probleem opgelost. Ik ga er vanuit dat je geen grootouders meer hebt. En ik wens je veel sterkte met deze keiharde instelling.

Marianne Verbeek, Rotterdam.

Als ik 91 ben, is het genoeg

Helemaal eens met Jacqueline Klaassen. Hoe mooi is het dat je op de gezegende leeftijd van bijna en net boven 90 samen er vandoor gaat! Als ik lees over Belgen die een kort geding aanspannen tegen een ziekenhuis vanwege hun vader van 91 met allerlei kwalen, staat het huilen me nader dan het lachen. Zelf ben ik 71, maar gezond. Ik hoop dat ik nog twintig jaar mee mag. Dan ben ik graag bereid om mijn plaats af te staan.

Margret Kuit-Lübben, Amersfoort.

Verontwaardiging over een ‘nare brief’

Laten we AOW inleveren

‘Kinderen zijn belangrijker’ (Brieven 7-4). Rake taal van Jacqueline Klaassen. Het is fascinerend en bewonderenswaardig hoe onze maatschappij zich inzet om levens te redden van hoofdzakelijk oudere mensen. Dat deze keuze een zware wissel trekt op de toekomst van ons land zal iedereen duidelijk zijn. Zelf eigen ik mij niet het recht toe om te zeggen dat het anders zou moeten of kunnen, hoewel Zweden die keus overduidelijk wel maakt. Wel vind ik dat wij ouderen onze solidariteit kunnen tonen door bijvoorbeeld tien maanden lang 10 procent AOW in te inleveren. Op deze manier dragen wij een minuscuul steentje bij aan onze economie die (te) zwaar gehavend uit deze strijd gaat komen.

Ard van Wingerden, Westland.

Ouderen dragen toch ook hun steentje bij?

Jacqueline Klaassen schrijft een hele bevolkingsgroep af onder het motto dat zij toch al geen toekomst meer hadden. Kennelijk ontgaat het haar dat we deze coronacrisis samen moeten doorstaan. Natuurlijk moeten we niet onze ogen sluiten voor de gevolgen van deze crisis maar zij gaat echt veel te ver. Ouderen dragen op hun manier ook een steentje bij aan de samenleving en zijn net zo belangrijk als wie dan ook. Denk beter na alvorens je gedachten op papier te zetten!

Paul Visser, Haren.

Misgunt u ons die jaren?

Jacqueline Klaassen vindt dat de toekomst van haar kinderen wordt opgeofferd voor ouderen die geen toekomst meer hebben. Nu mevrouw, daar gaat het nu juist om. Uw kinderen hebben nog alle tijd om alle ellende te boven te komen, maar wij ouderen moeten het doen met de weinige tijd die ons nog is gegeven en zelfs dat misgunt u ons.

Tiny Kats, Rotterdam.

Wat jammer dat u plaats inruimt voor zo’n brief

Wat een verschrikkelijk statement van Jacqueline Klaassen. Zij spreekt over ‘een grote groep die nauwelijks meer toekomst heeft’. Waarschijnlijk papegaait ze Jort Kelder na die ook zo’n belachelijke uitspraak deed. Wat jammer dat het AD plaats inruimt voor dit soort brieven.

John van Herk, Hoogvliet.

Ga eens een blokje om in het mooie Etten-Leur

Ik heb deze brief met verbazing gelezen. Ik snap dat kinderen belangrijk zijn, maar om nou te zeggen dat een grote groep nauwelijks toekomst heeft, is wel heel dom. Kinderen lopen geen achterstand op, alleen is de leermethode nu anders. Jacqueline, ga eens een blokje om, dat kan ook ‘s avonds als de kinderen op bed liggen. Etten-Leur is zo mooi en het is lekker rustig ook buiten, geniet ervan.

Henny van der Westen, Etten-Leur.

Ik zou me als familie ernstig gekwetst voelen

Het echtpaar Van Lith is overleden. ‘Maar zullen we stoppen met doen of dit een vreselijk drama is?’ schrijft Jacqueline Klaassen. Wat een nare reactie! Als dit stukje over mijn ouders of grootouders ging, zou deze reactie me behoorlijk kwetsen. Ik denk dat het voor de familie Van Lith wél aanvoelt als een drama. Ondanks de mooie leeftijd van deze mensjes.

Clasien Calboo-Heideman, Vianen.

Ik moest ervan kotsen

Beste Jacqueline, van je brief ben ik echt beroerd geworden. Van de laatste zin ‘we offeren de toekomst van onze kinderen op voor een grote groep die nauwelijks toekomst meer had’ moest ik naar het toilet om te kotsen.

Dolors Vilaseca, Bergschenhoek.

Brieven van vrijdag, met reacties en het originele (niet-ingekorte) weerwoord van Klaassen.

Tegengeluid I: Het is tijd voor wat nuance

Jacqueline Klaassen waagde het (Brieven 7-4) een geluid tegen de algemene coronahysterie te laten horen. Ze kreeg veel kritiek van lezers. Toch is haar boodschap waardevol. Tijl Beckand spreekt ware woorden. ‘We kunnen niet op onze handen blijven zitten en wachten op een vaccin’. De ervaring leert dat een grote groep weinig tot niets merkt van een coronabesmetting. Uitgezonderd de risicogroepen is het aantal sterfgevallen beperkt en zelfs in absolute zin valt het aantal sterfgevallen erg mee ten opzichte van de normale situatie. De zogenaamde oversterfte ten gevolge van corona zou wel eens beperkt kunnen zijn. Irene van den Berg schrijft dat het tijd wordt andere deskundigen dan van het RIVM te betrekken bij het beleid, om nuance in de afwegingen te brengen.

Louis Frank, Rhoon.

Tegengeluid II: Relativeren kun je leren

Ik ben het helemaal eens met Jacqueline Klaassen, die schreef dat kinderen belangrijker zijn in deze crisis. Zij hebben de toekomst. Inderdaad, het leven van mijn (klein)kinderen dient prioriteit te hebben. Natuurlijk is het verdrietig dat ouderen nu overlijden, maar die stonden toch al voorin de rij. Dat is de natuurlijke gang van zaken. Zelf ben ik 68 en superfit, maar mocht corona me treffen, wil ik niet eens naar een ziekenhuis. Dan is het wel goed geweest. Zo niet, ook prima. Ik neem mijn bijzonder leuke leven met de dag. Relativeren kun je leren.

Edith Smit, Rotterdam.

Tegengeluid III: Doe de horeca weer open

Het blijft een end zonder end met die coronacrisis. Volgens mij kunnen we zo niet doorgaan. Laten we alles weer gewoon bij het oude brengen. Horeca, scholen en winkels weer open. De economie komt weer op gang. Ik ben 82 en blijf thuis. Gezonde jongeren kunnen gemakkelijk thuis genezen, alsof het een griepje is. En weer later is de coronacrisis verleden tijd. Nu nog een vaccin.

Rob Eijsman, Kamerik.

Tegengeluid IV: Laat ons blijven nadenken

Hartelijk bedankt voor het plaatsen van mijn brief. Wie na het lezen van mijn brief denkt dat ik iedereen boven de 60 wil laten besmetten, die leest verkeerd. Ook zeg ik niet dat we met ouderen geen rekening hoeven te houden. Integendeel, ik heb zelf een hartstikke lieve moeder van tegen de 80 die ik nog lang niet kwijt wil. Wat ik wel wil zeggen is dat we als samenleving moeten nadenken over deze situatie. Ik hoor vaak dat we tegen dit virus ‘in oorlog’ zijn. Als je het zo wil omschrijven, dan is onze huidige aanpak dat we werkelijk iedereen en alles de loopgraven in sturen. En als dat nog een tijdje zo blijft, raken we al onze welvaart (en dat betekent dus bijvoorbeeld ook uitkeringen, pensioenen, aow’s, zorgvoorzieningen en het verenigingsleven) kwijt waar de oudere generaties volgens eigen zeggen zo hard voor hebben gewerkt. Is dat wijsheid? Het kan voorkomen worden met afgewogen maatregelen ‘op maat’, bij voorkeur opgesteld door deskundigen uit uiteenlopende vakgebieden. Misschien leidt dat tot het tijdelijk verbieden van bepaalde zaken voor bepaalde doelgroepen. Zoals we het mensen onder de 18 jaar voor hun eigen gezondheid verbieden om alcohol te drinken, moeten we misschien straks accepteren dat 50-plussers voorlopig niet naar restaurants of theater mogen. Of 45-plussers, want ik vind het geen enkel probleem om daarbij te horen. Precisiemaatregelen dus. Ik heb veel respect voor de huidige aanpak van het kabinet en ik hoop dat ze snel ook dit soort stappen zet. Hopelijk brengen discussies als deze daarvoor de onmisbare maatschappelijke steun. Zodat de jeugd kan blijven werken aan wat niet alleen hun eigen, maar ook ónze toekomst is.

Jacqueline Klaassen, Etten-Leur.