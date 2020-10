Maandagblues, overal loert het gevaar

Frank in quarantaineFrank Poorthuis schrijft dagelijks over het gezinsleven tijdens corona. Vandaag: tweede golf, dag 17. Lees alle eerdere afleveringen hier terug .

Het is maandagochtend. Het hele weekend zat weer vol dreiging. De cijfers stijgen door en het gaat alleen maar erger worden. Ik weet 't. Maar dat komt straks wel weer. Haal nog even adem. Neem de tijd. Vraag uzelf: waar zou ik liever zijn dan waar ik nu ben? Een goeie oefening om te kijken hoe gelukkig u bent... Gedaan? Een levenscoach zou nu vragen: in hoeveel stappen kun je bij die wensplek komen? Wat heb je ervoor over?

Ga ik niet doen. We weten allemaal dat tussen droom en daad te veel praktische obstakels staan waar die levenscoaches maar makkelijk overheen lullen. Maar omdat u mij er nu naar vraagt, zeg ik zonder dralen: in mijn vakantiehuisje in Duitsland. Het zal er koud zijn, de waterleiding kan al bevriezen, je moet sokken aan in bed en een pyjamabroek, ik loop de hele dag hout te hakken en kachels op te poken, de wifi is er traag en nog zowat dingen uit het stenen tijdperk.

Maar wat zou ik daar graag zijn. Een woord: veiligheid. De buren wonen 30 meter verder, drie keer per dag rijdt de tractor van de schapenboer over het straatje voor mijn deur. Dat is het zo ongeveer. Geen corona. Geen dreiging van corona.

Hier zit ik uiteraard ook alleen maar binnen. Dat zou in Duitsland hetzelfde zijn: al was het maar vanwege de twee weken verplichte quarantaine als je vanuit vlammend rood Nederland de grens oversteekt. (En dan nog een test geloof ik en een maliënkolder aan). Maar het is het gevoel dat ik daar in dat dorp niet volledig door corona omgeven ben.

Hier woon ik in de hotspot der hotspotten. Op alle coronakaartjes brandt het hier. Terwijl tegelijkertijd in mijn wijk nog niet de helft van de mensen een mondkapje draagt in winkels; de Albert Heijn is officieel onveilig verklaard door de WHO. Het is buiten OVERAL. Elke keer dat ik de deur uit ga kan ik het ergens oppikken. De angst voor de dreiging is erger dan de dreiging zelf, luidt het gezegde geloof ik. Dat is het.

Overigens, ik zou d'r natuurlijk wel graag met de hele familie heengaan, de kleintjes, de groten, mijn vrouw. Even allemaal bij elkaar. Een wereld zonder die pandemie, al was het maar weer even, dat zou ik wel lekker vinden. U niet? Nou ja, dat was zomaar een gedachte op de maandagmorgen.