Podcast Zij zegtIn de wekelijkse podcast Zij zegt kijkt AD-columnist Debby Gerritsen naar het nieuws van de afgelopen week. Wat viel op? Hierover praat ze met een vast panel van vrouwelijke experts. Deze week gaat Debby in gesprek met AD-adjunct-hoofdredacteur Karen Eshuis, buitenlandredacteur Sanne Schelfaut en psycholoog Hanan Haddouch over hoe om te gaan met de constante stroom nieuws. ‘Tijdens de pandemie zijn we geïsoleerd geraakt en hebben we ons weinig kunnen opladen. En dan nu de oorlog. Dat doet veel met mensen’.

Eerst de pandemie en nu de oorlog in Oekraïne. Een groot deel van de Nederlanders maakt zich grote zorgen over de toekomst. En daar helpt de niet aflatende stroom aan informatie die we per etmaal op ons afgevuurd krijgen niet bij. Wie wil, kan de oorlog in realtime volgen. De vraag is: wie is daar bij gebaat?

De kracht van (social) media is geweldig groot en kan revoluties ontketenen. Het voelt fijn om daar onderdeel van te zijn, maar elke snipper nieuws tot je nemen kan ook verslavend werken. Met klachten als depressiviteit, slaaptekort, concentratieproblemen en het verliezen van sociale contacten tot gevolg. Want het risico dat mensen elkaar de maat nemen op social media of in een rabbit hole belanden, waarbij ze worden opgeruid en heilig gaan geloven in een parallelle waarheid, ligt op de loer.

Steeds meer mensen gaan gebukt onder de onophoudelijke stroom aan slecht nieuws en kiezen ervoor gewoon niks meer te volgen. Is dat een logische en terechte keuze, of een makkelijke oplossing voor een luxeprobleem? In een nieuwe aflevering Zij zegt bekijkt Debby dit dilemma van alle kanten met AD-adjunct-hoofdredacteur Karen Eshuis, buitenlandredacteur Sanne Schelfaut en psycholoog Hanan Haddouch: ,,Mensen zijn helemaal klaar met het slechte nieuws.”

