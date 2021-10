Met humor en mededogen pakte Simon Carmiggelt de essentie van het leven bij de kladden

Door een gelukkie kon ik een stapel boeken van Simon Carmiggelt kopen. De man van wie ik ze overnam had ze zijn leven lang verzameld, vertelde hij. De boekjes die hem het liefst waren had-ie achter gehouden. Welke en waarom, daar vroeg ik niet naar. Iedereen houdt uiteindelijk opruiming in z’n leven. Je wilt de redenen ook niet altijd weten.

Ik pakte de hele voorraad uit op onze eettafel. Gebonden deeltjes, pockets. Met mijn vingers langs de ruggen las ik de titels: Allemaal leugens, Een hollander in Parijs, Twijfelen is toegestaan, Ik mag niet mopperen, Poespas, Morgen zien we wel weer, Vroeger kon je lachen. Het was of een oude kennis mijn leven weer binnenwandelde. Ik liet ze een paar dagen op tafel liggen en vandaar zijn ze nu vanzelf aan het verdwijnen naar alle leesplekken in het huis.

Quote Je werkt, je trouwt, je krijgt kinderen, je denkt af en toe: is dat het nou?

Dat is het mooie van boeken met stukjes: je kunt er elk moment in grazen. Al zit er zeker wel een ontwikkeling in zijn werk. In de oudste verzamelingen, tot eind jaren vijftig, is hij nog vooral een humoristisch schrijver. Allengs vindt hij de droogkomische stijl waar hij beroemd mee werd, vooral toen hij zijn verhalen ‘s avonds laat op tv ging voorlezen.

Er is veel over Carmiggelt gezegd en geschreven. Dus ik ga er verder geen eigenwijze dingen over beweren. Maar er is maar één schrijver die het beeld van de gepensioneerden, oude mannetjes en mevrouwen in Nederland van de vorige eeuw doeltreffend heeft neergezet. Hij is de schepper van het archetypische oude mannetje dat jonge klare drinkend in het stamcafé, afgeeft op de vrouw, naar wie hij rond sluitingstijd gedwee terug sjokt. Maar voor alles is hij de chroniqueur van het gewone leven. Terwijl buiten de modernisering genadeloos toesloeg, schreef hij over de mensen die het niet meer bij konden of wílden bijbenen. Met humor en mededogen pakte hij de essentie van het leven bij de kladden. Je werkt, je trouwt, je krijgt kinderen, je denkt af en toe: is dat het nou? Ja dus. En dan probeer je er wat van te maken. Maar niet te nadrukkelijk.

Okee, zijn taalgebruik en zinsbouw zijn af en toe archaïsch. Maar dat Nederland van Carmiggelt is niet zoveel veranderd. Daarom lees ik hem nu met graagte. Morgen zien we wel weer.