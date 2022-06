Met minder boeren is de wereld niet geholpen

Nu minister Van der Wal haar keiharde boodschap heeft toegelicht blijkt er niet alleen onder burgers, maar ook onder politici onvrede te zijn over haar plannen. Elk gebied in Nederland moet een drastische stikstofreductie waarmaken, met uitschieters in Noord-Brabant en Gelderland. Bovendien krijgen sommige boeren te maken met een veestapelverkleining van 30 procent in 2030. Met steun van ruim vierhonderd leden uit Nederland diende de VVD Drenthe op het ledencongres een motie in met de oproep om de stikstofaanpak niet alle progressie te laten tegenhouden - een motie die werd aangenomen. Ook de CDA-fractie in de Tweede Kamer vindt dat de stikstofplannen niet deugen.