Met minder boeren zal de uitstoot niet dalen

Volgens minister Van der Wal zullen in verschillende gebieden van Nederland boeren moeten verdwijnen, vrijwillig of niet. In haar brief worden alleen de boerenbedrijven aangeduid als oplossing. De rest van de uitstoters - denk aan luchthavens als Schiphol - blijft buiten beschouwing.



Een enkele boer mag nog blijven, als hij extensief gaat werken. Alleen de prijzen van zijn producten zullen dan voor de consument nog veel duurder worden dan ze nu al zijn. Dit in schril contrast met ander nieuws uit Amerika. Daar heeft het bedrijf Amogy de eerste ammoniak-aangedreven, emissievrije tractor gedemonstreerd. Het gaat nu een vrachtwagen ombouwen.