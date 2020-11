Mijn vrouw doet niet aan boodschappenbriefjes, ik wel

Frank in quarantaineFrank Poorthuis schrijft dagelijks over het gezinsleven tijdens corona. Tweede golf, dag 48. Lees alle eerdere afleveringen hier terug .

Ik geloof dat het Einstein was, die zei: elke oplossing schept een nieuw probleem. En anders is-ie van mijzelf. In ieder geval: ik ben echt superblij dat we onze boodschappen thuis kunnen laten bezorgen. Geen klacht. Maar het betekent wel dat we er inmiddels een heel systeem van boodschappenlijstjes bij hebben. Dat wil zeggen: ik. Mijn vrouw doet om de een of andere reden niet aan boodschappenbriefjes. Ik denk dat ze dat superburgerlijk vindt.

,,Ik onthoud het wel’’, zegt ze altijd als ik iets schreeuw voor op een van de briefjes. ,,Nou ik niet'', antwoord ik dan. Ik denk zij ook niet, maar bewijs dat maar eens, als je overal lijstjes hebt liggen. Enfin, er slingeren dus door de week heen drie verschillende soorten briefjes door het huis (Ik heb geen systeem; ik schrijf lijstjes op de achterkant van een envelop, op oude kassabonnen, op witte stukken van de krant, een stukje bol.com-karton. En je raakt ze natuurlijk ook wel eens kwijt. Dus soms vind je een briefje terug, dat je net elders hebt gemaakt, pff).

Goed: nummer één is de oerlijst voor de thuisbestelservice. Da's simpel. Ze bieden zelf wel een groslijst van wat je vorige keer besteld hebt, maar dat is natuurlijk een valstrik. Altijd argwaan naar het grootkapitaal koesteren.

Dan maak ik briefjes voor de boodschappen die we op die grote lijst nog vergeten zijn, een of twee dagen voor de boodschappen moeten komen. Als het oerbriefje al in de computer is geslagen. 'Meer Belgisch bier.'

Maar een paar dagen voor de nieuwe boodschappen komen, slingert er nog een briefje rond waarop ik boodschappen schrijf die we gewoon niet meer in huis hebben en zonder welke we verhongeren: appelstroop, crackers, haarelastiekjes. Want het lukt zelden om de hele week precies vol te plannen; of de bloemkool heeft zes dagen in de koelkast niet overleefd; of de yoghurt was net deze week bij beide kinderen in trek. U kent dat wel.

Vanmorgen lag op tafel een lijstje uit categorie 2, op een afgescheurd krantenpapier. Moest nog snel even bij de oerlijst. Mijn vrouw stond ermee in de hand en moest hard lachen. ,,Is dat jouw handschrift?'' vroeg ze. Ik las mee. Die eerste drie wel, zei ik. Belgisch bier, oude kaas, spaghetti. Daaronder stond 'TAART', in het mooiste schoonschrift dat onze 8-jarige had kunnen bedenken. Goed hè!

