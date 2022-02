Minister, doe alles om kinderporno te bestrijden

Er zijn weinig dingen zo walgelijk als kinderporno. Daar zal geen verschil van mening over bestaan. De beelden en het seksueel misbruik van kinderen dat eraan ten grondslag ligt, hebben ontwrichtende effecten op het leven van slachtoffers.

Met de groeiende mogelijkheden van internet, is ook de hoeveelheid kinderpornografisch beeldmateriaal vergroot. Slachtoffers leven vaak met angst en schaamte, wetende dat hun afbeeldingen voor altijd op het internet zullen blijven rondgaan. Nederland is al jaren koploper van een heel luguber lijstje. Circa 80 procent van de gevonden kinderpornobestanden wordt gehost op servers van Nederlandse hostingbedrijven. Wanneer zij deze walgelijke content op internet laten moeten we hen fors aanpakken. Via bestuursrecht moet verwijdering van kinderporno sneller afgedwongen worden.

Quote De douane ziet kinderseks­pop­pen het land in komen maar heeft geen bevoegdhe­den ze in beslag te nemen en te vernieti­gen De minister moet snel komen met het aangekondigde wetsvoorstel. Sterker, wat de VVD betreft kunnen we zelfs kijken naar extra civielrechtelijke en strafrechtelijke maatregelen voor bedrijven die medeplichtig zijn aan het verspreiden van kinderporno door niet alert te zijn of er te traag afhalen. De afgelopen jaren is er vraag en aanbod ontstaan naar instructief materiaal over seksueel misbruiken van kinderen, zogenaamde pedohandboeken. Daarin staan instructies hoe kinderen seksueel te misbruiken.

Dingen waar je maag van omdraait. Zulke handleidingen zijn ziek en het verwerven, bezit of verspreiden moet zo snel mogelijk strafbaar worden. Wij dringen er bij de minister op aan de vragen over het wetsvoorstel te beantwoorden, zodat we snel in debat kunnen en het verbod dit jaar nog kunnen invoeren. Ook andere verschijningsvormen van seksueel kindermisbruik zijn de laatste jaren toegenomen. Denk aan het importeren van kindersekspoppen. De douane ziet deze het land in komen, maar heeft geen bevoegdheden ze in beslag te nemen en te vernietigen. Iets wat in verschillende landen al gebeurt. Zulke poppen moeten we verbieden, ik zal hiervoor het initiatief nemen bij de behandeling van het verbod op het pedohandboek. Maar we moeten meer doen.

De vereniging Martijn, in 2014 door de Hoge Raad verboden, omdat de leden seksuele relaties tussen volwassen en kinderen verheerlijkte, blijft ondergronds doorgaan. Dat weten we door een undercoveractie van RTL. En er diende afgelopen week een rechtszaak na een aangifte van de Stichting Strijd tegen Misbruik. Gelukkig, maar waarom zitten de politie en OM hier niet dichter op? De VVD heeft er mede voor gezorgd dat er extra geld beschikbaar is voor zedenzaken. Dat moeten we structureel inzetten. De capaciteit bij politie en OM moet omhoog.

Dat gaat om menskracht, maar er zijn ook slimme, technische mogelijkheden om kinderpornografie snel op te sporen. Daarin moeten we meer investeren. Door op meerdere schakels tegelijk te richten kunnen we de daders van kinderporno aanpakken. Zo maken we kans om slachtoffers te helpen en nieuwe te voorkomen.

Ingrid Michon-Derkzen is Tweede Kamerlid voor de VVD.