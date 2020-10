Mondkapjesschaamte, waar komt dat vandaan?

Straks staan we weer met z'n allen op het schoolplein om onze kinderen weg te brengen. Er wordt nog vrolijk gegroet en gekeuveld, maar de sfeer is de laatste weken geleidelijk veranderd, afstandelijker geworden. We bewegen op steeds grotere afstand van elkaar en als we 's middags ons opstellen om de kinderen op te pikken, doen we dat met grote omzichtigheid. Het grote zwaaien heeft zijn intree gedaan. 'Hier ben ik, hallo, hier!!!' En natuurlijk rukken ook rond het plein de mondkapjes op.

Alhoewel ik van het geloof was dat een masker buiten bijna niet nodig is, voel ik steeds vaker de neiging tot meedoen. Laatst had ik 'm al in mijn hand, toen de schoolbel ging en de eerste kleintjes luid joelend naar buiten kwamen. Maar ik schrok er toch voor terug om mijn kind gemaskerd op te pakken. Tegelijk dacht ik: 'Wie zit je voor de gek te houden?' Iedereen is er nu wel van overtuigd dat we op een hoogtepunt van de pandemie zijn, dat het overal is. Niemand kijkt er gek van op als jij dat ding op doet. En toch. Waar zit'm dat in?

Klein omweggetje. Onlangs dronken mijn vrouw en ik koffie in een theetentje. Het is pas anderhalve week geleden, maar lijkt al weer ver weg, hè. Enfin, we waren de enigen met een mondkapje en kregen absoluut het gevoel dat we niet tot de 'coole mensen' behoorden. Volgende dag was mijn vrouw in een wijkcentrum de enige met een kapje en voelde ze vooral verontwaardiging dat de anderen het niet deden. Dat is wat sociale omgeving met je doet. Gek hè. Albert Heijn, plek om boos te worden of je te generen? Ik denk inmiddels het eerste, maar in het begin voelde je je met een kapje bekeken als een gezondheidsfreak. Mondkapje in een gezondheidscentrum (ik was daar laatst even)? Alsof je voor de poort van de dood staat. Op straat, als je met de buurvrouw praat? Twijfelgevalletje. Je hoopt op begrip.

Terug naar het drukke schoolplein. Het is duidelijk dat een masker daar zin heeft: we moeten de boel openhouden. Alles is geoorloofd! Maar ik besef inmiddels heel goed waarom ik twijfel, of twijfelde: ik wil er bij mijn kinderen niet opstaan als een angstige ouder. Elke dag zeggen wij: het gaat voorbij, jongens. Houd vol! Maar die boodschap vanachter een gezichtsmasker, dat straalt geen kracht uit.