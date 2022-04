Nederlandse luchtvaart straks vleugellam

Dit door Kaag zo gewenste nieuwe bedrijfsmodel zou inhouden dat KLM het aantal lange intercontinentale vluchten fors moet reduceren en KLM moet gaan concurreren op de Europese markt met low-cost maatschappijen als EasyJet en Ryanair Voor activiteiten waarbij mogelijk natuurwaarden aangetast worden is een natuurvergunning verplicht. Volgens de huidige extreem strenge normen stoot Schiphol te veel stikstof uit, een inkrimping van liefst 100.000 vluchten is noodzakelijk om onder de normen te blijven. Ter nuancering: de commissie Remkes, cdie het kabinet adviseert over stikstof, becijferde dat het aandeel van de luchtvaart op Schiphol in de totale stikstofuitstoot van Nederland slechts 0,5 procent bedraagt. Laat dit even tot u doordringen: we hebben in Nederland met afstand de strengste stikstofnormen van Europa en 0,5 procent van de totale stikstof uitstoot is blijkbaar al voldoende om een cruciale bedrijfstak aan banden te leggen.