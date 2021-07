Frank in quarantaineFrank Poorthuis schrijft dagelijks over het gezinsleven tijdens corona. Verslag van dag 490. Lees alle eerdere afleveringen hier terug.

Ik zag in het voorbijfietsen een vrouw de kofferbak van haar auto inruimen. Een paar koffers, een grote weekendtas en nog éen en iets wat leek op een ingepakte ballon. Niets bijzonders allemaal. Maar wat mijn hart een sprongetje deed maken was de strooien hoed, die al in het diepst van de bak lag. Zo’n simpele, met een rood bandje eromheen. Alhoewel, bij die dingen weet je het nooit. Misschien was het wel zo’n haute couture-exemplaar van een paar honderd euro.

Doet er ook niet toe. Dat hoedje dus. Het opende een luikje in mijn hoofd. Ik zag in enen Zuid-Frankrijk voor me, zonnebloemvelden, een landweggetje, een deux-chevaux met open dak. Aah man, vakantie. En waar ik Frankrijk zei, mag u ook Spanje invullen, Griekenland, Duitsland of de Veluwe.

Oké, gezien de ontwikkelingen van de laatste dagen wordt het misschien meer Veluwe dan al die andere zonnige bestemmingen. Het kon voor velen wel eens een heel huiselijke zomer worden. Da’s even slikken. Maar honderden lezers schreven me het afgelopen jaar hoe blij verrast ze waren met de herontdekking van hun eigen land. Een kleine troost misschien.

Wijzelf gaan proberen Duitsland te bereiken. Het RIVM heeft nog steeds mijn tweede vaccinatie niet gevonden. Dus ik oefen al dagen in het hoogDuits: ‘Nee, meneer de politieagent, ik ben echt twee keer ingeënt, maar het RIVM kan mijn data niet vinden en mijn huisarts wou het gele boekje niet invullen.’

We zullen zien hoever we komen met onze kofferbak vol kleren, spullen en spelletjes. Geen strooien hoed overigens. Ik twijfel wel eens bij zo’n stalletje met zomerspullen. Terwijl mijn vrouw er stoïcijns langs loopt, geef ik dan toch even toe aan de stiekeme lust voor zo’n ding. Schreeuw ik haar achterna, met dat hoedje op mijn hoofd: ‘Wat vind je?’ Draait ze zich even om en zegt: ‘Als jij het per se wilt.’ Dan weet ik genoeg.

Maandag 16 augustus ben ik terug op deze plek, of een paar pagina’s naar voren of achteren. U moet maar even zoeken tegen die tijd. Maar ik wil dit seizoen niet afsluiten voordat ik u bedankt heb. Voor de aandacht, voor de brieven, de mails, de kaarten. Het was een genot om voor u te schrijven en ik denk dat we d’r samen iets moois van hebben gemaakt. Tot 16 augustus.