Nu is Joe Biden voor ons allen een geschenk uit de hemel

Nog maar een paar maanden geleden was Biden een zuinige ‘drogist’ die braafjes op de winkel paste. Zeker, hij had begin 2021 veel geld in de ‘corona-economie’ gestoken om miljoenen gewone gezinnen voor armoede te behoeden. En hij had zijn infrastructuurwet er toch maar mooi doorheen gekregen.

Maar een echte, diepgaande ‘Rooseveltiaanse’ ingreep mislukte. ‘Europese kinderbijslag’, goedkopere medicijnen en andere progressieve stokpaardjes gingen de ijskast in. Biden liep vast. Kreeg zelfs zijn eigen partij in de Senaat niet geheel achter zich. Een echt grote president is in tijden van crisis dominee en dokter tegelijk. In tijden van nood kan Biden als geen ander troosten met I feel your pain, maar als geboren centrumpoliticus intervenieert hij niet echt. Biden is geen chirurg à la Roosevelt. In een beelddemocratie doordrenkt van politieke marketing doet ook je fysiek er toe. Menigeen gunde de bejaarde, ‘krakkemikkig’ overkomende president vlot een pensionadoleven waarin hij de nog resterende tijd maar beter door kon brengen met zijn zeven kleinkinderen. Maar plotseling kantelde het beeld.

Quote Menigeen gunde de krakkemik­kig ogende president een snel pensioen De invasie van Oekraïne. Op 24 februari veranderde de wereld. En Biden handelde ernaar. De ervaren Biden begreep dat nu, anders dan in de Tweede Wereldoorlog, twee nucleaire supermachten betrokken zijn bij de Oekraïne oorlog. Het zou extra riskant zijn als ook Biden onvoorspelbaar gedrag vertoonde. Biden kondigde meteen aan dat Amerikaanse militairen Oekraïne niet zelf zullen binnentrekken en er geen no fly zone komt die door Amerikanen moet worden afgedwongenTegenover deze verstandige voorzichtigheid staat dat Biden de militaire hulp zoveel mogelijk maximaliseert.

Het is begrijpelijk dat president Zelenski om ‘wapens, wapens, wapens’ smeekt. Biden levert ze ruimhartig maar wil niet verder escaleren. Hulde. Ik ben het eens met The New York Times-columnist Thomas Friedman die onlangs schreef dat Oekraïne geen Amerikaans protectoraat aan de Russische grens moet worden. Geen ‘eeuwig’ conflict! Het valt Biden ook te prijzen dat hij de huidige strijd plaatst in de context van democratie versus autocratie. De wereld lijkt niet meer op de jaren negentig toen het was alsof het overal een grote Amerikaanse democratie zou worden. Even werd er zelfs gedacht dat het nieuwe Rusland bij de Navo zou kunnen aansluiten.

En China zou vanwege de inzettende economische liberalisering voor steeds meer vrijheid kiezen. Inmiddels weten we beter. Onvrede heeft vele, ook niet-economische gezichten. Culturele verschillen inclusief machtsdenken verdelen de wereld. Tegenover de vrije wereld staan nu de autoritaire machtsblokken China en Rusland. Europa en Amerika zijn tezamen een machtig blok dat onze kernwaarden beschermt. Die eenheid is cruciaal. In de eerste plaats is het voor die arme Oekraïners te hopen dat de oorlog vlot ophoudt. Het zijn bange tijden.

Biden is opeens voor ons allen een godsgeschenk. Hij is geen cowboy-president die trigger happy is, maar wel een krachtig opperbevelhebber. Het zijn grote woorden maar passend bij wat er allemaal op het spel staat.

Willem Post is als Amerika-kenner verbonden aan Instituut Clingendael en geeft woensdag 22 juni een mini-lezing over dit onderwerp.

