Om acht uur werd mijn wijntje weggehaald door de ober. Corona 2020, weet je nog?

Dingen van deze tijd die je later met z’n allen aan tafel lachend terughaalt. Wij tweeën, alle vier de kinderen, misschien nog twee goede vrienden erbij, ergens midden volgend jaar al. We zijn allemaal gevaccineerd. We hebben geknuffeld bij binnenkomst, en nog eens, zomaar omdat het kan. Eerst dronken we iets, gaven bakjes met chips en droge worst aan elkaar door. We liepen rondjes in de tuin en in de woonkamer, gingen op de leuningen van elkaars stoel zitten om lekker dichtbij bij te praten, legden handen op schouders, stootten elkaar aan. En knuffelden nog eens. We kregen er geen genoeg van.

Nu zitten we aan tafel, de stamppot is net opgediend, water en wijn zijn ingeschonken. De stoelen staan lekker dicht bij elkaar. Het is propvol. Ik heb de tuindeuren en alle ramen dichtgedaan. Expres. Geen ventilatie. Lekker puh.

En dan vertel ik dit verhaal in de categorie, weet je nog... Het speelt deze week. Ik was jarig, ik ben daar niet zo van, maar mijn vrouw is veel leuker dan ik en die had al weken eerder iets georganiseerd. We gingen naar een hotel en daardoor konden we ook uit eten. En daar zaten we ’s avonds dus in een geweldig restaurant. Veel te geweldig, er waren vier tafels bezet van de honderd. Vier koks waren druk in de weer in de open keuken, met hun mondkapje op. Twee obers stonden constant tot onze beschikking. We kregen enorm medelijden met de uitbaters, met alle uitbaters van Nederland eigenlijk. Hoe lang kon dit nog goed gaan? Natuurlijk konden die vier tafeltjes de personeelskosten van die koks niet eens dekken.

Maar we genoten ook. Het was ons eerste uit-eten sinds maart. Een unieke ervaring. De setting, het corona-bijzettafeltje, het mondkapjesbeleid naar en van tafel, de toiletten (op-af, op-af), vermoeiend, dystopisch. Ja, echt iets voor later aan die tafel met de kinderen en onze vrienden. En dan vertel ik: ‘En wat er toen gebeurde! Het was acht uur, we zaten aan ons hoofdgerecht, ik had er een glas rode wijn bij. Toen kwam ineens de ober over zijn coronatafeltje heen gebogen en zei. ‘Spijt me, maar ik moet nu uw glas weghalen.’ Het was acht uur geweest. Ik wist dat je dan geen alcohol meer kon bestellen, maar ik mocht het zelfs niet opdrinken! ‘Mag ik nog een slokje nemen?’ smeekte ik. Toen was het gedaan. Corona 2020. Weet je nog?’

