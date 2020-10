Ongeknuffeld gaat mijn zoon weer naar zijn studentenflat

Frank in quarantaineFrank Poorthuis schrijft dagelijks over het gezinsleven tijdens corona. Tweede golf, dag 29. Lees alle eerdere afleveringen hier terug.

Gek hoe drie dagen in een vakantiehuisje je gemoed kunnen verlichten. Zelfs dreinende herfstregen wist ons herfstvakantiehumeur niet kapot te krijgen. Nu zijn we terug in de coronabrandhaard. De afgelopen dagen is het vuurtje niet gaan liggen. Rij je toch iets minder vrolijk je straat weer in.

Mijn zoon, die drie dagen in ons ruime huis zat, is inmiddels weer op weg naar de kleine biotoop van zijn studentenflat. We aten nog een pizza, dronken een wijntje, alles op afstand. Ik zwaaide hem ongeknuffeld uit en voelde weer een krasje op m'n hart erbij.

Toen we in het oosten waren, was ik met de twee kleintjes nog even langs mijn geboortehuis gereden. Vinden ze leuk, vroeger. Al behoeft het concept soms nog enige bijstelling. Bij de afslag van de snelweg vroeg de oudste van 8: ,,Hadden jullie al stoplichten toen, papa?'' Jennerig erachteraan: ,,Straatlantaarns? Elektriciteit?''

We stopten in een straatje waar geen twee auto's naast elkaar konden staan, wat in mijn jeugd ook niet nodig was. We hadden ruimte om te stoepkanten, te voetballen tegen de muurtjes en op de grasveldjes, een boterham in de vuist. Ik wees naar het kleine hoekwoninkje op nummer 11. ,,Kijk, hier woonde papa met opa en oma. Met z'n elven waren we.'' Ik oogstte ongeloof en ontzag. ,,Zo, met z'n elven?'' Ja, en ik had een onbezorgd leven.

Je gaat je zo langzamerhand toch afvragen hoe de kleintjes later terugkijken op hun jeugd. O, ze hebben de afgelopen dagen alleen maar gerend en gespeeld, tijdens de avondwandeling sterren gekeken in de pikdonkere Twentse hemel. Maar als het nog even duurt, die tweede golf en een derde komt eraan en wie weet wat nog meer, dan zal dit gekke leven ook bij hen meer dan een vrolijk te vertellen jeugdherinnering worden.

Psychologen waarschuwen voor een 'verloren generatie' van tieners en twintigers. Je moet oppassen met zulke grote woorden, vind ik. De kleuters in kamp Moria, die hebben pas problemen. Dreiging is er wel natuurlijk. Ik zie dat mijn twee oudsten zich dapper staande houden. Maar je wenst ze niet toe dat we maart volgend jaar nog geen steek verder zijn. Niemand natuurlijk, maar u begrijpt waarschijnlijk wel wat ik bedoel. Als ouder voel je je ook verantwoordelijk voor zaken waar je ogenschijnlijk niks aan kunt doen. Je hebt ze toch maar op deze wereld gezet zonder dat ze daarom gevraagd hebben.