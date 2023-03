Oproep minister moet aan mannen gericht zijn

Reacties op verplichte verkeers­cur­sus: ‘Het probleem zijn bestuur­ders die nog even inhalen met 100 km’

‘Het probleem is niet de te dicht langs de weg staande bomen, maar de bestuurders die ongeacht de maximumsnelheid, met snelheden van boven de 100 in moeten halen. Dat doen ze ook als de snelheid verlaagd wordt naar 60' en ‘Fijn toch, dat de stakende chauffeurs gehandicapte 80-plussers de dupe laten zijn. Zo bereik je nog eens wat. Heel hartelijk dank. Ik denk ook namens vele anderen die hun afspraken niet konden nakomen’: dit zijn enkele reacties van lezers bij het nieuws van de dag. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van donderdag 9 maart verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.