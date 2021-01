Oproep: op een schaal van een tot tien, hoe zijn uw dagen?

frank in quarantaineNet als veel Nederlanders blijft journalist Frank Poorthuis thuis. Frank zit in de risicogroep. Verslag van dag 112. Lees alle eerdere afleveringen hier terug .

U komt vast ook wel eens bij de dokter. Voor vage klachten, of heel precieze. Eigenlijk wil je dan maar een ding natuurlijk: dat die dokter zegt: het is dat en dat, ik haal het nu weg. Of: als u dit pilletje neemt, is het morgen verdwenen. Jammer genoeg is de werkelijkheid meestal wat ingewikkelder.

Maar waar ik het meest een hekel aan heb - en dat verschijnsel doet zich voor sinds ongeveer tien jaar geleden toen de 'googen' zich een plek op de doktersopleidingen hebben verworven en die patiëntvriendelijk hebben gemaakt - is dat de dokter tegenover je vraagt: geeft u uw pijn eens een cijfer? Of nog preciezer: hoeveel pijn heeft u op een schaal van een tot tien?

Rot op, was de eerste keer mijn, binnensmonds gemompelde, reactie toen een arts mij dat vroeg. Ik kan mijn pijn toch geen cijfer geven. Ik heb gewoon pijn. Maar na verloop van tijd en als je de recalcitrantie van je af hebt gelegd, blijkt het zeer wel mogelijk om je pijn een cijfer te geven. Als je echt even je best doet, lukt het wel. Vandaag een zesje dokter, vervelend maar leefbaar. Maar gisteren, jemig, dat was echt een acht. Knalharde pijn.

Quote Met mij gaat het goed hoor, zelfs mijn longontste­king hebben we d'r uiteinde­lijk onder gekregen

Waar gaat het heen, denkt u misschien. Niet naar mij in ieder geval. Met mij gaat het goed hoor, zelfs mijn longontsteking hebben we d'r uiteindelijk onder gekregen. Nee, ik wil naar u. Naar hoe het nu met u is.

We zitten inmiddels ver in de tweede lockdown, straks komt er nog een avondklok overheen. Allemaal voor het goede doel. Ergens in de verte staan een paar verpleegkundigen met een spuit klaar. Die spuit is leeg, het vaccin is er nog niet, maar we kennen de dienstregeling van het busje dat 'm brengt. We wachten en wachten en ondertussen leven we.

Hoe staat u ervoor? Op een schaal van een tot tien, hoe zijn uw dagen? Geef uw dag eens een cijfer. Alstublieft. Rot op, zegt u nu misschien. Maar het kan hoor. Vooral omdat ik ook graag zou weten wat de dagen moeilijk maakt en wat ze dan uiteindelijk ook wel weer leuk of draaglijk maakt. Heeft u een nieuwe hobby waar u zich in verliest? Wandelt u, slaapt u lekker veel? Hoe is 't nu met u? Geef uw dag eens een cijfer en vertel het me.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: