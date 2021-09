Over Dixi naast het café: ‘Zo’n toilet is de meeste ranzige plek ter wereld’

‘Een Dixi naast het terras: heeft Hugo de Jonge er weleens ingezeten?’, en het gelijk van René Diekstra over vertrouwen hebben in elkaar: dit zijn enkele van de onderwerpen uit het nieuws die lezers bezighouden. Hieronder staan alle brieven die in de krant van donderdag 23 september verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Met zoveel extra geld zorg je vanzelf voor afstand

In ‘De troonrede’, (AD 22-9) waarschuwt koning Willem-Alexander voor polarisatie. En die begint bij jezelf. Maar wanneer er zoveel geld - en nu weer extra - naar het Koningshuis gaat, dan zorg je vanzelf voor flinke afstand. Het is werkelijk ongekend dat dit gewoon door lijkt te gaan, het kan niet op. Waar blijft het lef om dit te stoppen?



Ineke van den Berg, Rotterdam

Per saldo kost koningshuis ons 3 euro per belastingbetaler

‘Oranjes krijgen miljoenen euro’s’ (AD 22-9). In de ingezonden brieven over het koningshuis gaat het vooral over de kosten. De familie van Oranje krijgt 10,5 miljoen als inkomen en voor personeel en materieel, waarvan 1 miljoen salaris is voor de koning, 16 miljoen is bedoeld voor paleizen en andere huisvesting en 2 miljoen voor buitenlandse reizen. Afgezien van de regelmatige renovatiekosten van de paleizen is dat dus 29,5 miljoen per jaar. Er zijn 9,5 miljoen belastingbetalers in Nederland (van wie circa 850.000 in toptarief). Dus per saldo kost ons dit slechts 3 euro per belastingbetaler. Dat is minder dan een biertje op een terras en daarvoor krijgen wij zicht op 400 jurken van modehuis Natan. Al met al valt het nogal mee: een schilderijtje van Van Gogh is duurder.



Jan Wiesenekker, Rhenen

Hugo de Jonge heeft vast nog nooit op een Dixi gezeten

‘Nodig plassen? QR-code verplicht’, (AD 21-9). Ik heb lang vertrouwen gehad in ons OMT en de steeds veranderende maatregelen maar nu begin ik toch te twijfelen aan het gezonde verstand van de heer De Jonge en de zijnen. Hij stelt dat men op het terras gewoon plaats mag nemen zonder coronatoegangsbewijs, maar als je binnen het toilet wilt bezoeken moet de app getoond worden. Een alternatief is volgens hem een Dixi op het terras. Echt, meent u dat serieus? Ik vermoed dat hij zelf nog nooit op een Dixi een boodschap heeft laten varen, anders zou hij wel begrepen hebben dat de meeste ranzige plek ter wereld een Dixi is. Straks zitten we allemaal weer in quarantaine omdat er een nieuwe variant van het Norovirus is ontstaan.



Jos de Nooyer, Breda

Truckersbranche kan niet zonder grote contante betalingen

Demissionair minister Hoekstra van Financiën wil dat er nog maar met maximaal 3000 euro contant kan worden betaald om witwassen te voorkomen (AD 21-9). Uiteraard wordt weer verwezen naar criminelen die vaak contant betalen. Als ondernemer, al meer dan vijftig jaar werkzaam in de truckbranche, begin ik me zo langzamerhand behoorlijk gecriminaliseerd te voelen. Dagelijks hoor ik kreten over inclusie, gelijkwaardigheid: loze kreten. Omdat er in onze truckbranche nog steeds veel contant wordt betaald, voornamelijk door mensen uit landen waar een goed banksysteem niet werkt, worden wij dus zo langzamerhand als crimineel weggezet. Kom niet aan bij de bank om uitbreiding van je bedrijf of een kredietaanvraag: de kans van slagen is nul. Er wordt niet naar de persoon gekeken, nee men kijkt naar je bedrijfscode en that’s it. Het is behoorlijk frustrerend om als branche die honderden miljoenen aan export genereert zo te worden weggezet. Niet wij zijn het probleem, maar de staat die onmachtig is het echte probleem aan te pakken. Bovendien, en dat vind je in de berichtgeving niet terug; er bestaat een meldingsplicht bij de Financial Intelligence Unit (FIU) als je een bedrag boven de 10.000 euro betaalt. Een melding is voorzien van een kopie van je paspoort. Wie worden de dupe: de goedwillende en betrouwbare ondernemers die netjes op tijd alle belastingen betalen, correct handelen, afspraken nakomen en hard werken om de kost te verdienen.



Ad van Ekeren, Leerdam

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Van kille ontvangst overlevenden na Tweede Wereldoorlog is niets geleerd

Met veel interesse las ik de artikelen over het Nationaal Holocaust Namenmonument. Bij lezing van de toespraak van Mark Rutte werd het mij droef te moede: het Namenmonument dwingt ‘tot rekenschap over de kille ontvangst van de kleine groep die wel uit de hel terugkeerde, een zwarte bladzijde in de geschiedenis van ons land’. Zonder iets af te doen aan de verschrikkingen die de Joden is aangedaan, moest ik denken aan de ontvangst van de Indische mensen in de jaren 50, de behandeling van de moslims in Srebrenica, de evacuatie en ontvangst van tolken en anderen werkzaam voor Nederland in Afghanistan. Een zwarte bladzijde in de geschiedenis van ons land, maar wel een waar wij kennelijk niets van hebben geleerd.



Ingrid Wagenaar, Den Haag

Dit is waarom de formatie niet van de grond komt

‘Wie anderen snel vertrouwt, is vaak zelf ook te vertrouwen’, (column AD 21-9). René Diekstra reflecteert in zijn column op de uitspraak van Sigrid Kaag: ‘Ik vertrouw eerlijk gezegd maar heel weinig mensen. Ik vertrouw mijn man, mijn eigen familie en een paar vrienden’. Zeer terecht noemt hij de uitspraak psychologisch bezien ‘schokkend’. Ik zou eraan willen toevoegen dat haar grondhouding ten aanzien van andere mensen grotendeels verklaart waarom de formatie maar niet van de grond komt.



Steven de Kat, Haarlem

Volledig scherm Leontine Trijber van Zorgbalans danst in Ontmoetingscentrum Zandstroom met mensen met enige vorm van dementie. Zij zoekt altijd een positieve insteek om contact met ze te maken. © Jean-Pierre Jans

Mijn eerste baan in de zorg: wat een warm bad!

Zoek positieve insteek bij dementerende’, (AD 21-9). Doordat ik mijn baan in coronatijd verloor ben ik gaan werken bij Aafje Meerweide op de dagvoorziening, waar ook bezoekers met dementie komen. Mijn eerste baan in de zorg en dat na twintig jaar kantoorwerk. Wat voelde dat als een warm bad! De collega’s die mij onder hun hoede namen en altijd klaarstaan om de bezoekers een heerlijke dag te bezorgen. Niets is te veel! Chapeau voor deze collega’s.



Yvonne Martens, Ridderkerk

Brief van militair is mij uit het hart gegrepen

‘Ank Bijleveld, waarom geef je op? Jouw soldaten gaan altijd door’, (Brieven 21-9). Als voormalig militair ben ik van mening dat je je als oudgediende niet meer moet uitlaten over het beleid van en over wat er gebeurt bij jouw voormalige ministerie. Maar de Brief van de Dag van militair Martin van 21 september is mij uit het hart gegrepen.



Freek Groen, Alphen aan den Rijn

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.