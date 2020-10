Zappend langs OP1 en Jinek zie ik elke avond de experts nog aanschuiven, maar volgens mij zijn wij gewone mensen zo langzamerhand wel een beetje uitgepraat over corona. Oké, niet echt uitgepraat natuurlijk. Het is er. Het bepaalt ons leven. Maar over elk gesprek dat je hoort of voert, hangt een gordijn van vermoeidheid.

Hier in huis is het niet anders. Voor de kleintjes is ‘corona’ vooral dat ding dat ervoor zorgt dat dingen niet kunnen, niet mogen of anders moeten. Oma komt niet met Sinterklaas (sint komt gelukkig nog wel bij oma cadeautjes afleveren), kerst vieren we verspreid over een aantal dagen in verschillende settings; dan oma en opa, dan de grote kinderen. Dat laatste bracht de 8-jarige zelfs tot tranen. Op die leeftijd zijn ze zich steeds meer bewust van de gezelligheid die bij deze tradities hoort. Het familiegeheugen vormt zich. ,,Zekere vanwege corona” klinkt het bij al die teleurstellinkjes dan in een bijna boos staccato. ,,Ja, schat, het is niet anders.” Heel soms biedt corona ook nieuwe mogelijkheden en opwinding in de vorm van troostijsjes en late filmavondjes met chocolademelk en chips.

Binnen de volwassen conversatie is ‘corona’ ook sleets aan het worden, merk ik. Ik wilde in het voorjaar ’s avonds na een rondje websites nog wel eens de nieuwste lockdown-weetjes opsommen tegen mijn vrouw. ,,Madrid dicht. 200.000 doden in de VS.” Dan antwoordde ze met de nieuwsfeiten die zij weer had opgedoken. ,,Liverpool down, Nieuw Zeeland bijna over.”

Geef toe, in lockdown I hadden we allemaal nog de opwinding die hoort bij het nieuwe, bij de ongehoorde dingen die zich afspeelden. Zoals je anders vertelde over een tsunami in Japan of een aardbeving in Bolivia. Altijd waren die dingen elders, bij andere volkeren, op andere continenten. Nu was de ramp hier, om ons heen, in landen waar wij heen gingen, die we kenden. Ik wil niet zeggen dat we in een constante staat van opwinding leefden, dat zou absoluut pervers zijn, maar het nieuwe had nog wel onze ongedeelde aandacht.

Nu we stevig in de tweede golf zitten, de gebeurtenissen zich afspelen in een helaas voorspelbaar ritme met weinig licht aan de horizon, bereiken we veel sneller onze informatiedrempel. Kijk ik op van de iPad: ,,Parijs dicht, Schotland zes weken down.” Zegt mijn vrouw vanachter haar boek: ,,Ik weet het. Maar ik kan er niks meer mee.”

,,Filmpje kijken?” vraag ik daarom dan maar.