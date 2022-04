Over energie moeten we zelf weer gaan beslissen

OpinieNederland hoorde bij de eerste landen in de EU die energiebedrijven liet privatiseren. De gevolgen zien we vooral nu elke dag, stelt Lilian Marijnissen. Leveringszekerheid is overgelaten aan de grillige markt.

De oorlog in Oekraïne laat zien hoe afhankelijk we zijn van de energiemarkt, waar de prijzen tot recordhoogte zijn gestegen. Ook vanwege het klimaat is de behoefte groot om een goed energiebeleid te voeren. Dit is echter bijna onmogelijk geworden, omdat we de zeggenschap over onze energie uit handen hebben gegeven.

Uitverkoop

De uitverkoop van onze energie moet teruggedraaid worden. Ons land besloot in de jaren 90 als één van de eerste in Europa tot een vermarkting van energiebedrijven. Een van de gevolgen was dat de Nederlandse politiek de directe zeggenschap over onze energievoorziening in rap tempo kwijtraakte. De resultaten daarvan merken we elke dag. Zo beslist niet de Nederlandse regering of de kolencentrale Onyx dichtgaat, maar de aandeelhouders van het bedrijf in de VS. En die willen graag nog even profiteren van de hoge gasprijzen. De markt lost het klimaatprobleem niet op, maar zorgt ervoor dat bedrijven kunnen cashen over de rug van de belastingbetaler.

Lilian Marijnissen is fractievoorzitter van de SP in de Tweede Kamer.

Maar ook de zogenaamde ‘leveringszekerheid’ van onze energie is aan de markt overgelaten. Of we in Nederland genoeg gas hebben, wordt bepaald door bedrijven en niet door de overheid. Zo zijn het de private bedrijven die de gasvoorraden (bergingen) vullen in de zomer, wanneer de gasprijzen laag zijn.

Bergermeer

Of ze doen dat niet, zoals het Russische Gazprom, dat ervoor heeft gekozen om de grootste opslag in Bergermeer in 2021 niet te vullen. Het kabinet snapt ook dat deze markt niet werkt en wil nu ingrijpen door middel van een verplichte vulling van de gasvoorraden, om te voorkomen dat we eind dit jaar een koude winter tegemoet gaan. Daarbij zal de overheid moeten instaan voor de (financiële) risico’s.

Voorstanders van de energiemarkt blijven volhouden dat keuzevrijheid beter is voor mensen. Maar is dat ook zo? Zeker is dat de positie van mensen in de zogenaamde energiemarkt kwetsbaar is geworden. Er zijn afgelopen tijd al energiebedrijven failliet gegaan en mensen kunnen dan fluiten naar hun geld.

Daarnaast zorgt de ‘markt’ ervoor dat we de grote opwekkers van fossiele energie noodgedwongen met subsidies moeten verleiden tot verduurzaming. Een behoorlijk contrast met huishoudens die uit eigen zak duizenden euro’s moeten investeren in zonnepanelen en een warmtepomp.

Energie is een basisbehoefte en moeten we niet overlaten aan de markt. Het is de hoogste tijd om onze energie in eigen hand te nemen en de zeggenschap terug te pakken.

Betaalbare energie

Zo kunnen we er voor zorgen dat niet de winsten van energiebedrijven, maar de belangen van mensen weer voorop staan. Betaalbare energie voor iedereen en een eerlijke verandering naar een groene energievoorziening.

Als eerste door de winsten bij de energiebedrijven aan te pakken. En het mogelijk te maken te kiezen voor een energieaanbieder die in handen is van de overheid.

