Over ‘Haagse tijden, Kaagse tijden’: ‘Ik kijk uit naar deze soap van zes partijen’

'Geen wonder dat de PvdA niet zonder GroenLinks instapt', en 'Sommige restaurants en artiesten doen te moeilijk over de coronatoegangspas': dit zijn enkele van de onderwerpen uit het nieuws die lezers bezighouden.

Goede beslissing om Mona Keijzer weg te sturen

‘Ontslag van Mona Keijzer lastig voor CDA’ (AD 27-9). Hebt u wel eens op uw werk een collega gehad die u niet vertrouwde? Het is niet bevestigd, maar het zal mij niet verbazen als blijkt dat Mona Keijzer degene is die steeds informatie uit het ministerieel overleg naar de media lekte. Zij was doorlopend de luis in de pels van het CDA en het kabinet. Goede beslissing om haar op staande voet te ontslaan. Zetel inleveren en wegwezen.



F. Kornmann, Eindhoven.

Doorbrak Keijzer het beleid? Dan ken ik nog wel iemand

Gedwongen ontslag Mona Keijzer, demissionair staatssecretaris van Economische Zaken. En waarom? Omdat ze zich tijdens een interview met De Telegraaf kritisch uitliet over invoering van de coronatoegangspas. En dus het kabinetsbeleid zou ondermijnen. Dan weet ik nog wel iemand die ontslagen had moeten worden, want wat deed demissionair minister Grapperhaus tijdens zijn huwelijksviering? Géén afstand houden; evengoed ondermijning van het kabinetsbeleid. Wat is het verschil?



Levien Vermeer, Asperen.

Al bang voor 17 zetels van GroenLinks en PvdA

In veel ingezonden brieven wordt de schuld van de langdurige formatie op het bordje van de PvdA en GroenLinks gelegd. Links kun je immers overal de schuld van geven. Dan vergeten we dat de VVD al een eeuwigheid de dominante regeringspartij is. En wat heeft dat ons gebracht? Afbraak van alles wat op sociaal gebied goed was geregeld, een grotere kloof tussen arm en rijk en de doorgeslagen marktwerking die alles goedkoper zou maken, maar een averechtse werking heeft. En wat is er overgebleven van de gezondheidszorg en het onderwijs? Ook is men vergeten dat het laatste kabinet waarvan de PvdA deel uitmaakte veel zware bezuinigingen moest doorvoeren. Ze nam in deze zware periode verantwoordelijkheid, maar was ten opzichte van de VVD in de minderheid en moest compromissen sluiten, ten koste van eigen idealen. Als dank kreeg de partij overal de schuld van en werd door de kiezer afgestraft. Ook het feit dat het eerder juist Wouter Bos was die de bankencrisis tot een goed einde had gebracht werd niet op waarde geschat. Geen wonder dus dat de PvdA met zo weinig zetels er niets voor voelt om alléén zitting te nemen in een kabinet met VVD en het onder Hoekstra steeds rechtsere CDA, dat zijn verkiezingsbelofte voor een socialer beleid al snel is vergeten. Ja, de economie draaide voor corona als een tierelier maar wie heeft daarvan geprofiteerd? In elk geval niet de burger en al helemaal niet de gepensioneerden. Met GroenLinks erbij hebben ze niet meer dan zeventien zetels. En zelfs daar zijn VVD en CDA al bang voor.



Annemarie Vermulst, Baarn.

Kijk naar Haagse Tijden, Kaagse Tijden, voor je dagelijkse soap

‘Kaag wil toch weer met ChristenUnie’ (AD 27-9). Wat is het toch een genot om elke dag de krant op te slaan. Er zijn mensen die afstemmen op Goede Tijden, Slechte Tijden voor hun dagelijkse portie soap; is niet nodig. Je kunt ook naar Den Haag kijken waar D66-leider Sigrid Kaag haar weerzin tegen de ChristenUnie laat varen. Zij wil onderhandelen over een zespartijencoalitie mét de partij van Gert-Jan Segers die richting D66 geen boosheid voelt. Prachtig toch, deze nieuwe ontwikkelingen in de soap ‘Haagse Tijden, Kaagse Tijden’. Ik kijk nu al uit naar de krant van morgen. Wordt vervolgd.



Pim Middelraad, Zwijndrecht.

Beschouw de coronapas als een toegangskaartje

‘Uitgaan zonder 1,5 meter en mét coronapas verloopt soepel’ (AD 27-9). Nederland is een land van zeurkousen. Het is nooit goed. De horeca kan eindelijk open, onder voorwaarde dat je de coronapas hebt. De horeca vindt het te lastig. Wat is het probleem? Als je naar de schouwburg of bioscoop gaat, dan moet je bij de zaal ook je toegangskaartje laten zien. Dat is net zo veel werk als een coronapas scannen. Corona komt niet alleen in Nederland voor. Het is een wereldprobleem. In bijvoorbeeld Indonesië kom je zonder vaccinatiebewijs niet eens in een winkelcentrum.



Eddy Cretier, Hoorn.

Door niet-gevaccineerden zitten we nog met regels

Wat bezielt een aantal artiesten of BN’ers door in de media zijn beklag te doen over coronaregels? Optredens worden afgezegd en ze laten zich niet dwingen. Tot wat? Is het niet dankzij deze regels dat we weer op stap kunnen en het liefst zo veilig mogelijk? Hoe moeilijk is het om even je telefoon te pakken of een negatieve test te laten zien? Wat gebeurt er als we de rollen eens omdraaien? Alle gevaccineerde mensen gaan de straat op om te protesteren tegen de niet-gevaccineerden. Uitzonderingen natuurlijk daargelaten, aan de niet-gevaccineerden is het te danken dat we nog aan de coronaregels gebonden zijn en niet andersom.



T. van Schie, Alphen aan den Rijn.

Is er een zesjescultuur bij ons scheidrechterskorps?

Ik lees elke maandag met veel plezier AD Sportwereld. Naast de wedstrijdverslagen (vooral die van Feyenoord) vind ik de beoordeling van spelers en scheidsrechters interessant. Wat me in het AD van gisteren opviel zijn de matige cijfers voor de scheidsrechters bij de wedstrijden. Drie keer een 6,5 en zes keer een 6. Zijn de rapporteurs te streng of is er sprake van een zesjescultuur bij het scheidsrechterscorps?



Fred van den Bergh, Den Haag.

