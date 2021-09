Over kamertekort: ‘Blijf zelf lekker in Hotel Mama en laat anderen voor’

‘Wat is er met Donald Duck aan de hand?’, en ‘kan het aantal Kamerzetels terug naar honderd?’: dit zijn enkele van de onderwerpen die lezers bezighouden naar aanleiding van het nieuws. Hieronder staan alle brieven die in de krant van zaterdag 11 september verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Breng het aantal Tweede Kamerzetels terug

‘Geen taboe meer: nieuwe verkiezingen’, (AD 10-9). Zou het niet veel prettiger voor onze regering zijn als het aantal Kamerzetels wordt teruggebracht van 150 naar 100, zoals het vroeger was? Elk splinterpartijtje heeft nu wat te zeggen, maar moet ook beantwoord worden. Vermoeiend maar ook zinloos. Dus nieuwe verkiezingen met minder Kamerzetels!



J.M. van der Kraan, Dordrecht

Idee om te kijken of je die studentenkamer wel echt nodig hebt?

Veel studenten hebben geen onderkomen in de stad waar ze studeren. Is het een idee om eens te kijken of ze die kamer wel nodig hebben? Want is het realistisch om te roepen dat je een kamer nodig hebt als je vanuit het ouderlijk huis binnen een uur op de universiteit kunt zijn? Heb je er dan wel recht op? Neem als voorbeeld de student uit Haarlem die een smeekbede deed voor een kamer in Amsterdam. Hij moet het thuis wel erg slecht hebben met een reistijd van 15 minuten. Zou het een oplossing zijn als studenten die dicht bij hun studie wonen nog even in Hotel Mama blijven, om de student die de kamer écht nodig heeft ook een kans te geven?



Ingrid de Bruijn, Zuidland

Veel gekakel, weinig inhoud in onze ‘tok’shows

‘Mensen willen na werk ontspannen, geen zware, voorspelbare talkshows’, (AD 10-9). De talkshows van tegenwoordig kunnen beter de naam ‘tok’shows krijgen. Op een uitzondering na, veel gekakel, weinig inhoud.



Sonja Leliveld, Nieuwkoop

Overheid, sluit Tata Steel

‘Nederland moet Tata Steel kopen’, (AD 10-9). Hoe is het mogelijk? Politici, die je toch al niet zo serieus moet nemen, maken zich nu echt belachelijk. Het probleem ‘Tata Steel’, één van de schoonste staalproducerende bedrijven ter wereld nationaliseren omdat het bedrijf voor te veel vervuiling zorgt. De overheid gaat dit beter doen. Maar hoe dan? Met ambtenaren aan het roer? Greenpeace-activisten als Thijsen (PvdA) misschien. Vrijwel geen enkel groot project, aangestuurd door de overheid, voldoet aan de vooraf bepaalde doelstellingen. De Betuwelijn, verbouwing Huis ten Bosch, ICT-projecten: allemaal drama’s. Overheid, hak een knoop door, sluit de tent met alle gevolgen van dien of laat het over aan de deskundigen die er werkzaam zijn.



R. van Dijk, Veenendaal

Waarom vluchtelingen naar Engeland stoppen?

’Albanezen kiezen route via Zeeland’, (AD 10-9). Steeds meer immigranten willen via Zeeland richting Engeland omdat de controle tussen Calais en Dover strenger is. Dan vraag ik mij toch af waarom de Nederlandse kustwacht deze mensen tegenhoudt. Engeland is geen lid meer van de EU dus we zijn ze niets verplicht. Frankrijk daarentegen krijgt van het Verenigd Koninkrijk 57 miljoen om immigranten tegen te houden en toch zien tientallen per dag kans om de Britse kust te bereiken. Ik vraag mij af hoeveel miljoen de Britse regering ons betaalt om vluchtelingen tegen te houden, anders kost het de belastingbetaler alleen maar geld. Dus laat deze mensen lekker gaan.



Bert Overweel, Krimpen aan den IJssel

Beperk de werkdruk in onderwijs, dat stimuleert de parttimers

‘Het onderwijs kraakt in zijn voegen’, (AD Opinie, 9-9). Kees Francino, oud-directeur in het basisonderwijs, pleit voor consistent beleid en een betere beloning. Daar heeft hij gelijk in, maar mag ik nog een paar suggesties geven? Beperk de gekmakende administratie met lange observatielijsten voor van alles en nog wat. Ik moest bijvoorbeeld op het onderwerp sociaal-emotionele ontwikkeling elke leerling op 28 punten beoordelen. Leg niet ieder maatschappelijk probleem op het bordje van de leerkracht, stel op elke school een administratieve kracht aan, een ICT-er en vakdocenten voor bewegingsonderwijs en muziek. Kortom: beperk de werkdruk. Dan gaan parttimers misschien een dagje langer werken en is het lerarentekort weer een stukje dichter bij een oplossing.



Kor van der Heiden

Nog nul keer gelachen om Donald Duck-strip

Ik ben al ‘sinds mensenheugenis’ abonnee van het AD én van de Donald Duck. Je zou dus denken dat ik blij was met de komst van Donald Duck als strip in de krant, niets is minder waar. Voorganger De Stamgasten was flauw en voorspelbaar maar zorgde nog geregeld voor een (glim)lach, iets wat bij deze DD-strip nog nul keer is voorgekomen. Het lijkt of er een ander team achter zit dan bij het weekblad. Wat mij betreft mag de strip weer worden vervangen door een andere.



Chris Piguillet, Delft

