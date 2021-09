Over late talkshows: ‘Half Nederland krijgt er een slaaptekort van’

‘Maori's kunnen nog wat van Friezen leren’, en van veel beroepsgroepen hoeven praatprogramma’s niet zo laat op de avond: dit zijn enkele van de onderwerpen uit het nieuws die lezers bezighouden. Hieronder staan alle brieven die in de krant van vrijdag 17 september verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Coronapas is de wereld op z’n kop

‘Drijft de coronapas ons voorgoed uiteen’, (AD 16-9). Na twee vaccinaties, altijd braaf het maskertje op gehad en flink afstand gehouden, lijkt het mij hoog tijd om naar een restaurant te gaan om de afgedane regelgeving te vieren. Helaas: ik mag er niet in, geen QR-code aangevraagd. Omdat een aantal mensen niet is gevaccineerd, moet ik aantonen dat ik dat wel gedaan heb. De wereld op zijn kop, ik ga dit ook écht niet doen. Waar haalt een afgetreden regering het lef vandaan om 80 procent van de bevolking te verplichten een gezondheidsverklaring op zak te hebben en daarmee de andere 20 procent uit te sluiten van een normale samenleving.



Jenne de Haan, Monster

Besluit tot nieuwe normaal, is dat wel rechtvaardigheid?

‘Grote stap naar normaal’, (AD 15-9). Ik heb geen koorts, ik hoest niet, ik heb geen keelpijn, ik ben kerngezond en toch moet ik mij iedere keer laten testen om te bewijzen dat ik gezond ben als ik in de toekomst naar de bioscoop wil of op een terrasje wil zitten omdat ik niet gevaccineerd ben. Mijn buurvrouw is gevaccineerd, maar nu heeft ze keelpijn, voelt zich rillerig, haar smaak verandert, maar het uitje laten schieten met haar collega’s wil ze niet, een teststokje in haar neus wil ze zeer zeker niet dus zegt ze niets. Ze kan ongehinderd zonder PCR-test, maar met haar QR-code wél de bioscoop in of op een terrasje ‘ziek’ in het zonnetje zitten. Kan iemand mij de rechtvaardigheid van dit besluit uitleggen?



Caroline Booij, Nijmegen

Praatprogramma’s zijn niet voor iedereen weggelegd

Ook het brein heeft rust nodig, waarschuwde voormalig huisarts en leiderschapstrainer Guido de Valk afgelopen week in zijn opinie. De Valk geeft aan dat minder dan 6 uur slaap leidt tot grove inschattingsfouten bij leiderschap. Vandaar dat ik ervoor pleit dat vooral politici en andere leidinggevenden zich niet meer laten verleiden om deel te nemen aan al die nutteloze dagelijkse programma’s die zo nodig de waan van de dag willen doornemen. Voor welke doelgroep worden deze praatprogramma’s eigenlijk opgetuigd? Een groot deel van de bevolking staat vanwege het werk al om 06.00 uur op om daarna omstreeks 07.00 uur te kunnen beginnen (bouwvakkers, technici, loodgieters, hoveniers, zorgpersoneel). Bij veel (vee)boeren in Nederland loopt de wekker zelfs al om 05.00 uur af! Bloemen- en plantenexporteurs zitten al om 06.00 uur voor de veilingklok. Sommigen hebben dan al een of meer uur moeten rijden om er op tijd te kunnen zijn. Het onderwijsveld in Nederland staat gemiddeld om 06.30 uur op. De meesten zijn al om 08.00 uur op school. Gemiddeld heeft een mens 8 uur slaap nodig om uitgerust op het werk te kunnen verschijnen. Ik wil hiermee zeggen dat de meeste tv-programma’s totaal geen rekening houden met het feit dat veel mensen al lang op bed liggen als hun programma begint. Bovendien: kijkers worden ook een beetje moe van al dat geklets over corona, klimaat en Afghanistan. Moraal: stem je programma’s af op het publiek dat in staat is naar je programma te kijken.



Albert van der Zijpp

Teleurgestelde horecaondernemers: zet schoolbord neer

Suggestie voor alle teleurgestelde horecaondernemers: zet een schoolbord in je etablissement en noem het ‘school’. Dan mag vanaf 25 september alles. Met 1400 man tegelijk naar binnen, veelal ongevaccineerd, zonder mondkapje, zonder QR-vaccinatiebewijs, zonder vaste zitplaatsen.



Johan Poel (docent Frans), Barendrecht

Feitelijk zijn de Maori ook kolonisten, heb ik geleerd

‘Nieuw-Zeeland is te Nederlands’, (AD 15-9). Ik vond het stukje over Nieuw-Zeeland erg interessant omdat ik er als kind gewoond heb. Daar op school leerden wij dat de Maori oorspronkelijk uit Polynesië kwamen, met name Tahiti. Omdat er een ruzie was tussen families ging een grote groep weg en kwam in Nieuw-Zeeland aan. Het land zag er uit als een lange witte wolk. Daar aangekomen hebben ze de oorspronkelijke bevolking de Mori Ori’s vermoord en/of vermengd met hun stam en zo zijn de Maori ontstaan. Feitelijk zijn zij ook kolonisten. Misschien kunnen ze een voorbeeld aan Friesland nemen en alles tweetalig neerzetten.



Emmarence Pelkman

Als boerenbedrijf moet stoppen, wat komt er dan voor terug?

‘Boeren woest om plan intrekken vergunningen’, (AD 15-9). Op het ministerie van landbouw circuleert een voorstel om de vergunningen van boerenbedrijven in te trekken die in natuurgebieden te veel stikstof uitstoten. Volgens mij wil de landsadvocaat de ene vervuiler ruilen voor een andere vervuiler (wegen met auto’s). Ik heb veel compassie met boeren die van de ene regelgeving naar de andere geduwd worden en daardoor op hoge kosten gejaagd worden. Nu dreigen ze zelfs hun vergunning kwijt te raken. Ook wordt er te weinig gekeken naar CO2-beperkende maatregelen zoals mest en urine scheiden zoals met weidegang gebeurd. Ga met de deskundigen, de boeren, rond de tafel om het CO2-probleem aan te pakken.



Tjitske Kramer

Je kunt in Duitsland vaak alleen maar contant betalen

In de Lezersbrieven (AD 16-9) reageert Verena Blessing als door een adder gebeten op het artikel ‘Welkom in digitaal Duitsland’ van Caspar Naber. Ze beschuldigt hem van Duitsland-bashing. Waarom? Hij had vermeld dat je in dat land vaak niet met een pinpas kunt betalen. Na een rondreis door Duitsland kan ik dit alleen maar beamen. In Nederland zijn we er gewend aan geraakt om zowat alles te pinnen, het viel ons daarom op dat er in Duitsland vaak alleen maar contant betaald kan worden.



Ronald Kroese, Voorschoten

Aannames over stikstof zullen verkeerd blijken

‘Verhit debat over Afghanistan’, (AD 16-9). Minister Kaag wees in het: ‘afgaan’-debat, de interpretatie van verkeerde aannames aan als schuldige. En dat is nou precies wat er staat te gebeuren met al die aannames over milieu en stikstof. Weliswaar schrijven we dan het jaar 2030 of 2059 maar daar aangekomen zal weer blijken van verkeerde aannames, gedaan in vroeger tijden.



Wim Everwijn, Capelle aan den IJssel

