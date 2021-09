Over minister die lobbyist wordt: ‘Vind je het gek dat we ons geloof in de politiek verliezen?’

‘Sara Wiegman kreeg het voor elkaar dat ik voetbal ging kijken’, en ‘Had je niet even de rit kunnen uitzitten, Van Nieuwenhuizen?’: dit zijn de onderwerpen die lezers bezighouden naar aanleiding van het nieuws. Hieronder alle brieven die in de krant van woensdag 1 september verschenen. Je kunt een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Links probeert tenminste nog iets samen te bereiken

‘Langzaam bewegen partijen naar een minderheidskabinet’ (AD 31-8). De politiek schijnt niet te beseffen dat zij er voor de burgers zijn. De boosheid bij mij en in mijn omgeving wordt steeds groter. Sinds de formatieregels zijn veranderd (idee van D66) ontbreekt de regie. Zowel Mark Rutte als Sigrid Kaag hadden het over nieuw leiderschap. Links probeert nog gezamenlijk iets te bereiken, misschien een voorbeeld voor de VVD en CDA. Regeren betekent visie, vooruitkijken en tijdig handelen. Rond de Afghaanse kwestie zijn ze schromelijk tekortgeschoten, te laat en te traag. Het geduld van de burgers is op.



Guus Maiburg, Nootdorp.

Is het nu zo moeilijk om even de rit uit te zitten, Van Nieuwenhuizen?

‘VVD-veteraan Cora van Nieuwenhuizen stapt op als minister en wordt lobbyist’ (AD.nl 31-8). Het plotsklapse vertrek van demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat zou de indruk kunnen geven van een poging het zinkend schip te verlaten. Maar bovenal is het, in deze politiek roerige tijd, een trieste keuze van minister Van Nieuwenhuizen. Vertrek met onmiddellijke ingang. Hoe gek wil je het hebben? In dergelijke functies zit je toch de rit even uit? Of wordt hier in de ivoren VVD-toren anders naar gekeken? Een trieste gang van zaken. Hoe komt het toch, dat afnemende vertrouwen van de kiezer in de politiek?



A. van Rijn, Maassluis.

Dank Sara Wiegman, het plezier en de saamhorigheid spatte er af

De open brief van Sara Wiegman bracht mij in tranen. Ik, oudere vrouw, kijk nooit naar mannenvoetbal. Af en toe wanneer mijn man naar wedstrijden kijkt of naar StudioSport. Maar ik heb van het vrouwenvoetbal genoten. Het plezier en saamhorigheid spatten ervan af. Namens heel veel vrouwen en meisjes wens ik ze nog heel veel mooie wedstrijden toe.



Tineke van der Veen, Damwoude.

Urgentie bij Khalid & Sophie zal een illusie blijken

Om nu te denken dat de opzet van het nieuwe programma Khalid & Sophie meer urgentie uitstraalt dan voorheen De Vooravond en meer jongeren zou trekken, is een illusie. Het gaf al een vieze smaak in de mond door de manier waarop Fidan Ekiz en Renze Klamer waren afgeserveerd door BNN/VARA. Nu blijkt ook met oneigenlijke argumenten. BNN/VARA onwaardig.



Annemarie Louisa, Rotterdam.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Opvang Afghanen is hét moment om crisis op woningmarkt op te lossen

‘Amerikanen een dag eerder vertrokken’ (AD 31-8). Dat de politici zich inspannen om vluchtelingen uit Afghanistan te helpen aan woonruimte is een goede zaak. Maar nu ze toch bezig zijn zou ik het toejuichen als zij de vele dakloze Nederlanders ook eindelijk eens aan woonruimte gaan helpen!



Jan Kemeling, ‘s-Gravenzande.

Hoe durft Van Engelshoven het podium van Uitmarkt nog op te gaan?

‘Wat een onkunde van deze minister’ (Column 31-8). Hoe durft minister Van Engelshoven een culturele prijs uit te reiken op de Uitmarkt? Ik begrijp niet dat ze niet werd uitgejoeld. Ze kreeg zelfs nog een (bescheiden) applausje. Eerst de cultuursector om zeep helpen en dan het podium beklimmen.



Hans de Graaf, Zoetermeer.

Wachten op medicijnen

‘Nederland zet minste vaccinaties van de hele EU’ (AD 31-8). Het is komisch om die verhalen te lezen. Dan zijn we koploper en dan weer laatste. Laten we wachten op medicijnen, dan is vaccinatie niet meer nodig. Men denkt in oktober enkele onderzoeken te hebben afgerond, hoewel er nu ook al medicijnen zijn tegen corona. Dat zou een betere oplossing zijn, denk ik.



Ruud Kraan, Aalsmeer.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.