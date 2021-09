Over pesten en slavernij: ‘Rutte kon niet om het verhaal van Simons heen’

Als de oma’s van moeders nog slaven waren, kun je dan volhouden dat slavernij te lang geleden is om excuses te maken? En ‘waarom heeft Nederland niet meer openbare toiletten?’: dit zijn enkele van de onderwerpen uit het nieuws die lezers bezighouden. Hieronder staan alle brieven die in de krant van maandag 27 september verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Rutte kon niet om verhaal over slavernijverleden heen

Lof aan het adres van Rob Jetten en Sylvana Simons voor hun betoog tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. Het betrof het aanbieden van excuses van de Nederlandse regering aan Suriname in verband met het slavernijverleden. Had Rutte eerder geantwoord dat hij excuses van de regering niet nodig vond ‘omdat het lang geleden was’, na het persoonlijke verhaal van Sylvana Simons (de oma van haar moeder heeft nog slavernij gekend, red.) kon hij niet om haar sterke argumenten heen. Ze had hem nu wel ‘stof tot nadenken’ gegeven. Ik ben benieuwd hoe hij zich hier naderhand tóch weer uit probeert te kletsen.



Lucille Laatst, Den Haag.

Een beetje pesten is goed voor je weerbaarheid

‘Pestgedrag komt vaak neer op discriminatie’, (AD 24-9). Pestgedrag komt neer op discriminatie, volgens kinderombudsvrouw Kalverboer. Dat is gewoon niet waar. Kinderen spelen met elkaar, of ze nu zwart, geel, bruin, paars, moslim, rooms, joods of wat dan ook zijn. Pas als ze naar de ‘grote’ school gaan begint de discriminatie. Waarom? Ik weet het niet. Ik ben zelf 61, en als kind speelde ‘discriminatie’ nauwelijks een rol. Ik was een pestkop en af en toe nog steeds. Achteraf gezien, en vele schoolreünies verder, moet ik zeggen tegen de gepesten: ja ik ging te ver, maar je was ook wel erg aan de maat. Een beetje pesten of plagen is in mijn opinie ook goed voor je weerbaarheid. Ook ik werd aangesproken op bijvoorbeeld mijn kledingkeuze of haardracht. Het enige verschil tussen mijn tienertijd en nu is: het pesten gaat na school of werktijd verder via de sociale media.



Léon de Koning, Dordrecht.

Die ‘wappie’ wil óók het beste voor zijn kind

‘Je zult maar zo’n wappie als pappie hebben, die zijn ego niet opzijzet’, (AD 25-9). De column van Linda Akkermans over een wappie als pappie zette mijn nekharen overeind. De wappie in kwestie is, ondanks dat hij zijn impopulaire mening doorzet tot ongewenste nationale uitvergroting, nog steeds een vader. Eén die geeft om zijn zoon en daarom een mening heeft. Die mening is als volgt: ‘de effecten van de coronavaccinatie op lange termijn zijn onbekend’. Dat is, hoe lastig ook te accepteren, een feitelijk correcte uitspraak. Ik ben ook blij dat de zoon zijn gelijk kan halen en krijgt bij een rechter om zijn oma te bezoeken. Maar een wettelijk voogd, die nadenkt over het welzijn van zijn zoon een natrap geven door hem een wappie te noemen gaat mij te ver. Verschilde u nooit van mening met uw vader vroeger? Had die wappie achteraf wel eens gelijk? Als wij in Nederland de vaccinatiegraad omhoog willen krijgen begint en eindigt dat met begrip en inlevingsvermogen. Niet met onbegrip en stigmatisering.



Rikkert van Bergen.

Waar zijn toch al onze openbare wc’s naartoe?

‘Dixi is niet per se smerig’, (Lezersbrief 24-9). Ooit waren er in bijna iedere gemeente openbare toiletten aanwezig. Vorige week was ik in Parijs en daar trof mijn vrouw een cabine aan waarin de grote en de kleine boodschap gedaan konden worden. Gratis! En ja, je drukt op de groene knop om binnen te komen, doet je behoefte en verlaat het openbaar toilet. Direct erna gaat een blauwe lamp branden en wordt het toilet gereinigd, dit duurde nog geen drie minuten. Daarna gaat de groene lamp weer branden en kan de hoge nood van iemand anders geledigd worden. Toegankelijk voor invaliden ook nog. Bij het winkelcentrum van ‘s Gravenzande idem dito. Waarom niet in meer plaatsen in Nederland?



Paul Drabbe, Hellevoetsluis.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het klimaat is belangrijk, maar zeur er niet zo over

Het eeuwige gezeur van de klimaatpausen hangt veel mensen de keel uit. Dat wij wat aan de klimaatproblemen moeten doen staat buiten kijf, maar dat eeuwige gedram, bah. Zolang er in omringende landen en wereldwijd nog allerlei regels aan de laars worden gelapt, is het zonde om er als Nederland zoveel geld uit te gaan geven. Pak de klimaatproblemen gezamenlijk aan.



Erik Veerman, Woerden.

NS brengt mijn moeder op haar gemak naar Lelystad

Onverhoopt moest mijn 83-jarige moeder laatst in haar eentje met de trein van Uithuizen, in het noorden van Groningen, naar Lelystad reizen. Daar zag ze tegen-op. Mijn buurvrouw die bij de NS werkte gaf de tip dat ze kon vragen om assistentie bij het instappen en uitstappen en dat heeft ze toen gedaan. Ze werd geholpen met de bagage en begeleid naar haar plaats. Mijn moeder was er zo blij mee, de reis viel haar daardoor zo erg mee. Het was top. Positieve dingen over de NS mogen ook wel eens worden gezegd.



Aly Petra Bouwman, Lelystad.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.